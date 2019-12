O Leis despide o ano en postos de play-off

O turrón terá un sabor especial este nadal para o Leis Pontevedra, que conseguiu despedir o ano nunha situación de privilexio dentro do Grupo I da Segunda División B de fútbol sala.

O conxunto pontevedrés experimentou un salto de calidade esta tempada que lle confirmou nos primeiros postos da categoría e ábrelle un futuro esperanzador.

Así tras a vitoria conseguida no seu último compromiso de 2019, na cancha do Ventorrillo (3-6), os de Mikel Diestro marchan ao parón en postos de play-off de ascenso, ao ser cuartos con 29 puntos, a 1 do terceiro (O Esteo) e a 2 puntos do segundo clasificado (Albense).

Ante o Ventorrillo resultou decisiva a achega de Marco na portería, con intervencións de mérito que permitiron levar os puntos en xogo acompañando aos goles de Niko, Dani, Cley, Arroyo, Arturo e Toño.

Na próxima xornada de liga na Segunda División B o Leis Pontevedra enfrontarase de novo a domicilio ao Sala Ourense, equipo que lle segue na táboa desde o quinto lugar con 4 puntos menos.