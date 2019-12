Fixados os horarios para os primeiros partidos do ano do Pontevedra

Ao Pontevedra Club de Fútbol espéralle un inicio de ano cargado de compromisos oficiais, entre liga e Copa do Rei.

O primeiro plantel granate está convocado o luns día 30 para volver aos adestramentos tras unha semana de descanso, momento no que empezarán a preparar o último encontro da primeira volta ante o Internacional de Madrid.

Ese encontro disputarase no Estadio Municipal de Pasarón o sábado 4 de xaneiro ás 20:30 horas, segundo figura xa na Real Federación Española de Fútbol, un adianto con respecto ao horario habitual que responde á intención de non coincidir coa celebración da cabalgata dos Reis Magos prevista para a tarde do domingo 5 de xaneiro. De feito o Racing de Ferrol-Rayo Majadahonda disputarase tamén o sábado 4 e o resto de encontros fixáronse para a matinal do domingo.

Despois desta cita, entre semana, chegará o encontro suspendido no seu momento en Copa do Rei contra o Ibiza polo temporal, un duelo que terá lugar o mércores 8 de xaneiro (20:30 horas en Pasarón).

Do resultado dese choque dependerá o partido de liga da fin de semana na casa do Coruxo, no estadio vigués do Vao, que se fixou inicialmente para o domingo 12 de xaneiro ás 16:30 horas. Con todo no caso de seguir adiante en Copa o Pontevedra deberá xogar esa fin de semana a segunda eliminatoria do Torneo do K.O. que lle enfrontaría ao Albacete de Segunda División no que sería o tercer partido no seu estadio nunha semana.