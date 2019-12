A Escola Xadrez Pontevedra despide o ano celebrando a VIII Edición do Memorial Ramón Escudeiro Tilve

A Escola Xadrez Pontevedra e a Universidade de Vigo quixeron despedir o ano ao grande coa celebración da VIII Edición do Torneo Internacional de Xadrez Memorial Ramón Escudeiro Tilve.

Centos de participantes de todas as idades déronse cita o último sábado do ano a partir das 11:00 horas na Facultade de Ciencias dá Educación e do Deporte para demostrar as súas habilidades neste deporte.

A modalidade de xadrez utilizada para este torneo foi a de xadrez rápido co sistema suízo de nove roldas. Esta característica consiste en que cada participante dispón dun tempo determinado para executar todos os seus movementos, concretamente de 15 minutos que se incrementa en 5 segundos por cada xogada realizada.

O gañador do torneo foi o Búlgaro Vladimir Petkov, seguido do cubano Arian González e o Serbio Aleksa Strikovic. Pola súa banda, os mellores españois foron os xadrecistas do Xadrez Pontevedra, Víctor Plácido e Miguel Rodríguez.

A clausura do evento realizouse ao redor das 20:30 horas coa entrega de premios aos vencedores, entre os que se atopan os 2.000 euros a repartir entre todas as categorías participantes, trofeos conmemorativos para os gañadores das categorías Xeral, Amateur, Veterano/a (+60) e Local (federado na cidade de Pontevedra), e material deportivo ou didáctico para os dous primeiros clasificados das categorías Sub14 a Sub8 e veterano/a.