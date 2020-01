O Pontevedra, sen xogo nin ideas, sucumbe ao contragolpe do Internacional de Madrid (1-2)

Partido entre o Pontevedra CF e o Internacional de Madrid en Pasarón © Cristina Saiz Partido entre o Pontevedra CF e o Internacional de Madrid en Pasarón © Cristina Saiz Partido entre o Pontevedra CF e o Internacional de Madrid en Pasarón © Cristina Saiz

Segunda derrota consecutiva do Pontevedra que volveu ofrecer unha mala imaxe. Os granates tentaron levar a iniciativa pero foron incapaces. Sen ideas na creación e inseguros en defensa e desacertados na finalización, foron vítima da verticalidad do Internacional de Madrid, que sempre tivo claro o que quería. Os visitantes aproveitaron cada perda de balón dos granates para saír como raios a por a meta rival. Ao contragolpe atoparon o primeiro tanto e do mesmo xeito sentenciaron o partido ao comezo da segunda parte. O Pontevedra logrou recortar distancias, Pasarón creu no milagre, pero esta vez non ocorreu.

As intencións de ambos os equipos quedaron claras desde o primeiro minuto de xogo. Os granates saíron decididos a ter o balón e levar o peso do partido, mentres que o Internacional sabía que ao contragolpe podía facer dano. Así chegou a primeira chegada á área do cadro madrileño, Churre fallou ao tentar cortar un pase, o balón chegou aos pés de Mancebo cuxo disparo desde o pico da área bloqueouno Jaouad.

A seguinte quenda duns quince primeiros minutos de xogo frenéticos foi para o Pontevedra. Unha combinación entre Bustos e Romay acabou co pase do extremo asturiano a Álex González, que volveu neste partido á súa posición de extremo, que obrigou a Felipe a intervir para evitar o primeiro tanto do partido. Cinco minutos despois volveu ter a oportunidade González de anotar pero de novo atopouse coas luvas do gardameta rival.

Aínda máis clara foi a de Adighibe, moi desacertado no remate durante todo o partido, antes de cumprirse o minuto 10 de partido. Romay cedeu de cabeza ao dianteiro que tentou unha volea á media volta, só no punto de penalti, pero o balón acabou no banderín de córner. Mellor executado estivo o remate picado a centro de Nacho López desde a banda dereita, pero esta vez foi Felipe o que desbaratou a oportunidade.

Eran os mellores minutos do Pontevedra, pero a ameaza do contragolpe visitante seguía sendo unha realidade. Os visitantes saíron como raios despois dun córner visitante e en tres pases plantáronse na área de Edu, que tivo que estirarse para desviar un potente tiro cruzado de Mancebo.

A chegada dos madrileños meteu o medo no corpo aos granates, que perderon o control do partido e deron ás ao rival. Unha internada de Rufo antes da media hora de xogo case lle custa un desgusto á inchada local de non ser pola intervención de Churre que se gañou a amarela ao derrubar en falta ao ariete que se ía en velocidade cara á meta de Edu.

O seguinte en salvar os mobles foi Edu. Rufo desbordou a Jaouad en banda esquerda, pasou a Mancebo que entraba só no punto de penalti pero alí apareceu Edu, vitorioso no man a man ante Mancebo para evitar o tanto visitante.

Pero á terceira foi a vencida. Rubén Ramos puxo un centro bombeado desde o flanco esquerdo, Jaouad mediu mal o salto e ás súas costas apareceu Rufo para cabecear en ferro a gol na área pequena á media hora de xogo.

O Pontevedra seguiu sen dar sinais de vida ata os últimos compases do primeiro tempo. Sen capacidade para xerar ocasións e entregado unicamente aos momentos de inspiración de Romay ou Bustos, pero o extremo asturiano tampouco conseguiu definir con acerto cando cazou o balón na interior da área. Tivo tempo para pensar onde colocar o coiro, pero o seu tiro moi centrado acabou no corpo de Felipe, que tamén repeleu o rexeite posterior de Nacho López.

Tras o paso por vestiarios o Pontevedra tratou de subir liñas e xogar máis preto da área rival. Álex González conseguiu filtrar un balón para Adi na área pequena que tampouco conseguiu transformar en gol, aínda que a acción estaba anulada por fóra de xogo.

Esa presión alta dos granates soubo aproveitala moi ben o Internacional de Madrid para facer o que máis lle gusta. Contraatacar. Unha parede entre Rubén Ramos e Rufo bastou para que o autor do primeiro tanto se plantase só ante Edu para duplicar a vantaxe dos seus aos cinco minutos do segundo tempo. E só cinco minutos despois Mancebo tivo nas súas botas o terceiro noutro contragolpe letal pero o seu remate, só no segundo pau tras centro de Ramos, logrou despexalo Edu.

Pouso moveu o banco para buscar a reacción do seu equipo. Sacou a un centrocampista, Álex Fernández, para meter a un dianteiro, Rivera. Pero se os granates sufrían na creación de xogo, tras a substitución o equipo partiuse en dous. Defensores e atacantes. E o Internacional de Madrid seguía chegando con perigo e suma facilidade aos dominios de Edu Sousa.

Tratou de corrixir ese desequilibrio o técnico granate dando entrada a Mejía en lugar de Campillo para atrasar a Álex González ao lateral e aproveitar a súa maior profundidade. Tampouco funcionou. Os minutos caeron un tras outro e o Pontevedra seguía sendo incapaz de inquietar a meta de Felipe.

Tivo que ser a balón parado, a falta de dez minutos para o final, cando o Pontevedra logrou recortar distancias. Mejía botou o córner, despexou a zaga visitante pero o balón caeu nos pés de Nacho. A defensa madrileña quedou metida na área e o lateral conseguiu filtrar o balón para Romay que cruzou o esférico ante a saída de Felipe.

A épica gusta en Pasarón. O tanto axitou os ánimos da inchada, que empezou a crer na remontada. Rivera revolveuse na área e o seu disparo chocou no brazo dun central. Pediu penalti a bancada, pero o árbitro non o viu. Logo foi Bustos o que non conseguiu rematar tras coarse na área.

Ao fío do minuto noventa, nunha das mellores xogadas dos granates, Sana controlou co peito dentro da área, recortou ao defensa e cando se dispoñía a disparar caeu ao chan. Penalti, pediu Pasarón. O pisotón parecía claro, pero o árbitro interpretou que Sa tentara enganalo e ensinoulle a amarela. A segunda. Expulsado, como as esperanzas dos locais de rescatar polo menos un punto.

FICHA TÉCNICA

Pontevedra: Edu; Nacho, Jaouad, Churre, Campillo (Mejía, min. 66); Sana, Álex Fernández (Rivera, min 54); Bustos, Romay, Álex González; Adighibe (Pazos, min. 72)

Internacional de Madrid; Felipe; Simón, Bosseli (Aitor, min 45), Gonzalo, Herrero; Mancebo (Junior, min. 72), Chevi, Bonaldo, Aythami; Rufo, Rubén Ramos (Gallardo, min.90).

Goles: 0-1, min. 29, Rufo. 0-2, min. 50, Rufo 1-2, min.78, Romay

Árbitro: Cueto Amigo (Castilla y León) amonestó a Churre, Sana, Álex Gonzalez y Nacho López del Pontevdra; y a Gonzalo, Mancebo, Chevi y Felipe del Internacional de Madrid. Expulsó Sana, del Pontevedra, por doble amarilla (minutos 36 y 88).

Incidencias: Partido disputado en el estadio municipal de Pasarón ante unos 3.000 espectadores

