O Poio Pescamar derrota o Ourense Envialia e pasa a cuartos da Copa da Raíña (3-1)

O pavillón municipal da Seca acolleu na véspera de Reis a eliminatoria de oitavos de final entre o Poio Pescamar e o Ourense Envialia. O bo inicio das vermellas, permitiulles que poñerse con dous goles de vantaxe aos 5 minutos de partido e deixalo practicamente sentenciado na primeira metade.

Aos dous minutos de xogo chegaba o primeiro gol. Carolina Agulla era a encargada de rematar de volea e coar o balón á dereita da portería de Leti Rojo e así adiantar ás de Raúl Jiménez.

O Ourense non estaba cómodo e o Poio era claro dominador, conseguindo o segundo gol aos cinco minutos de partido. Iria Saeta facíase co balón e desde o seu propio campo, enviou unha diagonal ás costas da defensa visitante que recibiu Clara, que recortou ao seu rival para mandar o balón á rede.

Co 2-0 a favor, o Poio tivo tres oportunidades para ampliar a renda, dúas de Andrea e outra de Ana Rivera, pero ningunha foi capaz de bater á porteira.

Coas locais dominando, ao Envialia non quedaba máis remedio que reaccionar, polo que optaron polos balóns longos e unha alta presión a sáquelos de Silvia, que só tivo que intervir nunha ocasión ata o momento.

Con todo, o gol do Ourense chegou. Foi Laura Uña a encargada de botar o penalti e mandar o balón á esquerda da portería do Poio no minuto 15 e recortar a distancia no marcador, pero ao fío do descanso, Ana Rivera aproveitaba un rebote e anotaba o 3-1 co que se chegou ao descanso.

Despois do paso polo vestiario, as visitantes saltaron á pista coa intención de dar a volta ao partido e tiveron a primeira ocasión cun disparo afastado que Silvia enviou a córner. Pouco despois, Judith realizaba un disparo cruzado que se ía rozando o pau. A pesar diso, o Poio estaba cómodo en defensa e creaba perigo con contragolpes.

Quedaban 7 minutos de partido e o Ourense optou polo xogo de cinco con Laura Uña como porteira xogadora, pero de nada serviu xa que lles faltou efectividade nos últimos metros.

Finalmente, o partido concluíu en 3-1, resultado que permite ao Poio Pescamar avanzar aos cuartos de final da Copa da Raíña.

POIO PESCAMAR (3): Silvia; Carol, Irene, Clara e Daniela Sousa (quinteto inicial). Tamén xogaron, Andrea, Iria Saeta, Ana Rivera, Mirian e Anna Escribano.

OURENSE ENVIALIA (1): Leti Rojo; Leti, Chiqui, Candela, Judith e Sara Santos (quinteto inicial). Tamén xogaron, Sara Moreno, Laura Uña, Lau, Marta, Iraia e Vane Barberá (segunda porteira).

Goles: 1-0, min. 2 Carol. 2-0, min. 5 Clara. 2-1, min. 15 Laura Uña (penalti). 3-1, min. 17 Ana Rivera.

Incidencias: Pavillón Municipal de Poio. Uns 500 espectadores. Os colexiados amoestaron a Judith e Sara Moreno do Ourense Envialia.