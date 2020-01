Lanzarote, escenario dos primeiros quilómetros de pretempada de Pablo Dapena

Apenas 20 días de vacacións tivo este ano Pablo Dapena, desde que a mediados do mes de decembro pechou a súa tempada no Challenge Daytona cun podio e asegurándose o terceiro posto en ranking anual desta franquía.

O triatleta pontevedrés, tres uns días de desconexión, iniciou unha nova pretempada coa concentración que o seu equipo, o BMC-Vifit Pro Team, realiza estes días no complexo Sands Beach de Lanzarote.

Os bos resultados de 2019, a pesar de ter que superar diversas incidencias en momentos importantes, cunha prata no Mundial de Longa Distancia de Pontevedra, o terceiro posto no ránking Challenge ou a súa participación no Mundial Ironman 70.3 de Niza, valéronlle a Dapena a renovación coa súa escuadra, unha das máis potentes do panorama internacional como demostra o nome dos seus compañeiros de equipo.

En Lanzarote Pablo Dapena comparte adestramentos co danés Kristian Høgenhaug, cuarto no Mundial de Longa Distancia de Pontevedra, un top-10 do Ironman de Hawaii como o esdadounidense Chris Leiferman, o sueco Patrik Nilsson e o australiano Max Neumann, ademais de Emma Pallant, Katrina Matthews e Chelsea Sodaro que compoñen o BMC feminino.

"Este é o cuarto ano de adestramento neste paraíso. Localización perfecta para comezar unha nova e interesante tempada", sinalou a través das redes sociais o actual subcampión mundial de tríatlon de longa distancia.

My second time in @BMCVifittri training camp in my second home @ActiveLanzarote

This is the 4th year training in this paradise #daplacetobe

Perfect location to kick off a new and interesting season... @BMCVifittri #bmcvifittri @Ride_BMC #bmctimemachine

- @JamesMitchell5 pic.twitter.com/4iGm2S4tEy — Pablo Dapena Gonzale (@pablitopiny) January 6, 2020

Nas Illas Canarias Pablo Dapena pretende poñer as bases dunha tempada na que terá varias citas marcadas en vermello no seu calendario, principalmente cara á parte final do ano como son o novo Mundial ITU de Longa Distancia que se celebrará o 12 de setembro en Almere (Holanda) ou o Mundial Ironman 70.3 que terá lugar o 28 de novembro en Taupo (Nova Zelandia), cita para a que o pontevedrés xa está clasificado.