O Ibiza desperta o Pontevedra do soño da Copa (0-2)

Partido de Copa do Rei entre Pontevedra CF e Ibiza en Pasarón © Cristina Saiz

Á segunda foi a vencida. Estaban previstas choivas para esta noite en Pontevedra, pero o único que caeu foron goles. E, como o fútbol, púxoos o Ibiza. Pouso modificou o once que planeara no primeiro e frustrado envite contra os baleares para presentar unha mestura entre xogadores habituais e outros que non estaban a dispoñer de minutos. Pol Bueso, Santi e Mejía formaron de titulares, pero ningún deles estivo afortunado. Si que o estivo Rodado, o máximo goleador da categoría, que deleitou a Pasaron cun golazo de volea ao alcance de moi poucos.

O Ibiza será o que reciba ao Albacete, que observaba este partido para coñecer ao seu próximo rival. Os de granate tiveron ocasións de marcar, pero volveron demostrar que este ano están pelexados co gol. Non o Ibiza, que a pesar de que dominou o xogo, non tivo demasiadas ocasións claras de anotar, pero soubo aproveitar as súas chegadas á área para sentenciar a eliminatoria e demostrar por que uns están en postos de play- off e os outros teñen que conformarse con ser aspirantes.

Empezou o partido dunha forma atípica. Na mesma xogada na que fora suspendido no minuto 16 do pasado 18 de decembro, cun saque de falta favorable ao Ibiza tras un fóra de xogo cometido polo Pontevedra. Foi un comezo frío, ningún dos dous equipos parecía decidido a buscar a meta contraria e a primeira chegada á área con certo perigo protagonizouna o Pontevedra cun centro desde banda esquerda de Álex González que non atopou rematador.

Antes o cadro visitante xa colgara algún balón á área sen xerar maior perigo. O plan dos de Pablo Alfaro era claro, buscar balóns en profundidade ás costas dos laterais granates. E con esa estratexia o que máis sufriu foi Pol Bueso, que ocupou o flanco esquerdo, e viuse superado e inseguro en varias accións de ataque dos insulares. Nunha delas, cometeu unha falta perigosa na frontal que acabou en nada.

Aínda que os visitantes non inquietaran aínda a Edu, tiñan o dominio do xogo. No Pontevedra só as incursións de Pedro Vázquez, o mellor do partido nos locais, e Álvaro Bustos parecían xerar algo de medo á defensa ibicenca.

Pero os celestes foron os primeiros en golpear. Un balón colgado ao segundo pau tras unha falta lateral, despexado pola zaga local, caeu nos pés de Grima. O lateral cazou un potente disparo raso coa súa perna dereita que se coou pegado ao pau esquerdo da meta defendida por Edu.

Tocaba remontar e os de Pouso puxeron todas as súas esperanzas na inspiración de Pedro e Bustos. O asturiano puido igualar a contenda no minuto 40 cun centro pechado que non atopou rematador e a punto estivo de acabar no fondo das mallas. Tentouno tamén Mejía, que formou o dobre pivote con Sana, nunha perigosa falta na frontal que saíu moi alta.

E xusto antes do descanso, puido o Ibiza sentenciar a eliminatoria. Nunha falta similar á do gol visitante, o balón quedou morto entre o punto de penalti e a área pequena. Alí apareceu Gonzalo para rematar a pracer, pero o seu tiro saíu rozando o mesmo poste da acción do gol, só que esta vez, por fóra.

Aos dez minutos da continuación, Pouso decidiu ir a por o empate. Retirou a Pol para dar entrada a Romay e atrasar a Álex González ao lateral. Empezaron a xogar os granates en campo rival, envorcando o xogo pola banda esquerda do ataque. O empate puido chegar nun disparo de Mejía despois de interceptar o balón na frontal da área, pero o potente tiro do hondureño saíu alto e centrado.

Pouco tempo houbo para a esperanza porque unha boa combinación ofensiva do Ibiza ía terminar cun extraordinario gol de Rodado, que acumula xa trece goles esta tempada. Kike López conduciu o balón, cedeu para Javi Pérez que o doblobaba pola dereita para poñela ao segundo pau. Alí estaba Santi para despexar, pero mediu mal o salto, e o esférico acabou nos dominios de Rai, quen cedeu coa coxa para Rodado, que cazou unha poderosa volea para aloxar o balón na escuadra da portería de Edu. Imparable e eliminatoria encarrilada para os baleares a falta de media hora por xogar.

Puido meterse de novo no partido o Pontevedra aos cinco minutos de encaixar o segundo. Romay recibiu o balón e conduciu a toda velocidade o contragolpe granate, cedeu a Adighibe que acelerou aínda máis ata pisar área, alí saíu Germán que logrou sacar unha man para desviar o xusto o bo remate cruzado do dianteiro nixeriano e envialo a córner.

A ocasión acendeu os ánimos de Pasarón, que igual que sucedeu no último partido contra o Internacional creu que un gol dos seus podería dar opcións de empatar a eliminatoria. Pero non afectou nin á moral nin ao xogo dos de Ibiza, que estiveron a piques de facer o terceiro tras un córner cabeceado por Gonzalo que puido atallar Edu no minuto 84.

Non houbo tempo para moito máis. Romay puido recortar distancias co tempo cumprido, pero o seu remate de cabeza estrelouse no corpo do seu marcador. Pediron man, pero o árbitro non viu nada. O Pontevedra segue empeñado en emborronar no inicio do 2020 a boa imaxe que dera nalgúns partidos do mes de decembro. A Copa xa é historia, agora toca endereitar o rumbo en liga.

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Santi Figueroa, Víctor Vázquez, Jaouad, Pol Bueso (Romay, min. 54); Sana, Mejía (Álex Fernández, min. 70); Álvaro Bustos (Rivera, 79), Pedro Vázquez, Álex González; Adighibe

UD IBIZA (2): Germán; Fran Grima, Gonzalo, Mariano, Morillas; Núñez, Javi Pérez (Cirio, min. 85); Kike López (Pep Caballé, min. 72), Sibo, Rai; Rodado (Quintanilla, min. 89).

Goles: 0-1, min. 29, Grima. 0-2, min. 59, Rodado.

Árbitro: Alemán Pérez (Colegio canario) amoestou a Álex González do Pontevedra; e a Núñez, Germán e Javi Pérez do Ibiza.

Incidencias: Partido de Copa do Rei, correspondente á rolda 1/64, reanudado en Pasarón no minuto 16 despois da suspensión polo temporal do 18 de dicembro. 1.500 espectadores.

Partido da rolda 1/64 da Copa do Rei disputada no estadio de Pasarón entre o Pontevedra CF e o Ibiza despois da suspensión pola choiva da eliminatoria fixada inicialmente para o día 18 de decembro do 2019 © Cristina Saiz