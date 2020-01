Ribadumia e Pontevedra B empatan pola mínima (1-1) e o Céltiga golea ao San Ciprián (6-1)

Empate a un gol no partido disputado na Senra entre o Ribadumia e o Pontevedra B.

Despois dunha primeira parte sen goles, o gol inaugural do encontro foi de penalti. Foi o conxunto o que empezou adiantándose grazas ao gol de Hugo Soto desde os 11 metros no minuto 51.

Co 0-1 en contra, o equipo granate tardou moi pouco en devolver as táboas ao partido. Cinco minutos despois do primeiro tanto, Brais enviaba o balón á rede do Ribadumia e poñía o 1-1 final.

Pola súa banda, o Céltiga goleou por seis goles a un ao San Ciprián a pesar de comezar perdendo.

O gol inicial marcouno Brais Iglesias cando se chegaba á medianía da primeira metade, con todo, o Céltiga reaccionaba un minuto antes do descanso e volvía empatar o partido.

Xa na segunda metade, o Céltiga foi moi superior ao seu rival aínda que lle custou marcar o seu segundo gol do encontro.

No minuto 66, Manu Santos poñía o 2-1, e tan só 5 minutos despois, Javi Vidal enviaba o balón á rede para que subise o terceiro gol do Céltiga ao luminoso.

Co 3-1 chegábase ao último cuarto de hora e os locais aproveitaron para marcar tres goles máis.

O cuarto marcábao Eloy, o quinto era obra de Grego, e o último enviábao Nico á rede para asinar a goleada.

O partido entre o Portonovo e o Valladares tamén finalizou en empate pola mínima grazas a un gol do xogador local, Dieguito, no último minuto, que salvou un punto para o seu equipo.

Empezaron adiantándose os visitantes cun gol de Víctor Prado no minuto 56, con todo, cando o partido parecía que concluiría con vitoria para o Valladares, Dieguito enviou o balón á rede e puxo o 1-1 final.

O partido entre o Vilalonga e Sanxenxo decantouse a favor das locais grazas ao dobrete Gabri.

O primeiro gol marcouno no minuto 39, e o segundo e definitivo no 67 dando así a vitoria aos de San Pedro e sumar tres valiosos puntos.

Con este resultado, o Vilalonga suma a súa segunda vitoria consecutiva e empata a 38 puntos co líder de Preferente, o Atios.

O Beluso tamén empatou a un gol no último minuto contra o Mondariz no campo de As Laxes.

Os dous goles chegaron na segunda metade, o primeiro por mediación de Víctor, adiantando así aos visitantes.

Con todo, cando o partido parecía que ía concluír con vitoria para o Mondariz, o xogador local Reiriz enviaba o balón á rede no minuto 90 e salvaba un punto para os seus.

Por último, o Cambados venceu a domicilio ao Arnoia por tres goles a un.

Yago Ameneiro marcaba un dobrete ( min. 47, min. 63) para poñer ao Cambados por diante. Cinco minutos despois, Pénjamo transformaba un penalti e daba a tranquilidade aos visitantes.

O gol da honra para o Arnoia chegou no minuto 89, co partido practicamente concluído. Foi Bruno o que bateu a portería defendida por Adrián e poñía o 1-3 final.

