Silvia e Caridad, porteiras do Poio Pescamar, repiten convocatoria coa Selección Española

A Selección Española de fútbol sala feminino está concentrada en Vilarreal para disputar un dobre enfrontamento amigable fronte ao combinado portugués. Na convocatoria de Claudia Pons volve haber protagonismo para o Poio Pescamar coa presenza das dúas gardametas do equipo da Seca, Silvia Aguete e Caridad García, entre as elixidas.

Ambas as xogadoras participaron e foron decisivas na vitoria do pasado martes de España por 4-1 sobre Portugal e esta tarde volverán a satar á cancha para repetir enfrontamento.

As xogadoras regresarán logo a Galicia para preparar o próximo partido no que as vermellas mediranse a domicilio ao Alcorcón.