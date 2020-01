Gómez Noya e Pablo Dapena, a pola Ryder Cup do tríatlon, o evento co maior botín da historia

A cidade eslovaca de Samorin acollerá entre o 29 e o 30 de maio un dos maiores espectáculos globais de tríatlon. A primeira edición da Collins Cup enfrontará aos doce mellores triatletas de Europa contra os de Estados Unidos e contra os do resto do mundo para determinar que rexión domina este deporte no mundo. E o botín para os gañadores será o maior da historia: dous millóns de euros. Por ese prezado cetro poderán competir Javier Gómez Noya e Pablo Dapena, que aínda non están seleccionados pero si ocupan os postos altos do ránking e están entre os favoritos.

Promovido pola PTO (Professional Triathletes Organisation), cada rexión realizará unha selección de doce triatletas, seis homes e seis mulleres. Deles, catro homes e catro mulleres serán seleccionados polo seu ranking. Cada selección elixirá un capitán, que será o responsable de elixir as catro prazas restantes.

