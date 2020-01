O Cisne sofre pero leva o derbi contra o Atlético Novás (21-19)

Partido intenso o disputado entre o Cisne e o Atlético Novás este domingo no Pavillón Municipal. Os de Jabato, que chegaban á cita coa baixa de David Chapela, un dos máximos goleadores do club branco, lograron impoñerse aínda que con claras dificultades debido á férrea defensa do rival.

Durante os primeiros minutos do encontro, a igualdade e as imprecisións entre ambos os conxuntos mantúvose. Non foi ata o minuto 5 cando os visitantes tomaron as rendas poñéndose cun parcial favorable de dous goles (2-4).

O partido continuou con claro protagonismo de ambos os porteiros que evitaron que o marcador se movese ata o minuto 10, cando Dani Ramos enviou o balón á rede de maneira consecutiva para igualar aos seus e Alexandre Chan para poñelos cunha vantaxe dun gol (5-4).

De novo as tornas volvían cambiar e o Novás facía un parcial de 0-2 para poñerse co marcador ao seu favor, que volvía igualar o Cisne con outro gol de Dani Ramos, o máis efectivo en ataque para os locais (7-7). Con todo, os posteriores erros nos lanzamentos dos de Jabato puideron poñer ao seu rival de novo por diante, pero Villamarin recobraba protagonismo con dúas paradas nos posteriores ataques do Novás, evitando que a diferenza aumentase.

Chegábase ao minuto 25 e a igualdade seguía. A fortaleza defensiva de ambos os conxuntos provocou que o marcador apenas se movese ao chegar ao descanso. Tivo a última o Novás, pero o lanzamento parouno o porteiro cineísta e chegouse ao descanso cun 9-9 e todo por decidir.

Despois do intermedio todo seguiu igual. Non foi ata o minuto 4 cando o marcador moveuse cun gol de Andrés Sánchez, que volvían igualar os de vermello. A partir de aí, o Cisne empezou a dominar logrando un parcial favorable de 5-2 que lles permitía mandar no luminoso (14-11), obrigando ao técnico visitante a pedir tempo morto e reordenar as ideas dos seus para novamente meterse no partido e empatalo (14-14), dando paso á mesma igualdade vista ata o momento.

Quedaban 5 minutos e o Cisne mandaba con só un gol de diferenza (18-17) que Dani Ramos (9 goles) ampliaba a dous cando se chegaba aos últimos compases. Jabato pedía tempo morto a falta de 30 segundos para que soase a bucina. Andrés Sánchez marcaba para o Cisne, e o Novás respondía con outro gol (20-19).

Os locais tiñan a posesión no último ataque e Pablo Picallo enviaba o balón á rede para sentenciar a vitoria do Cisne por 21-19.

Consulta as estatísticas do Cisne-Atlético Novás na seguinte ligazón.