Un xamón para encher a cancha do Centro de Tecnificación

O Arxil disputa este sábado o seu segundo e decisivo partido como local na cancha do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Despois de superar ao Pozuelo, as verdes necesitan sumar unha segunda vitoria diante dun rival directo, o ADBA de Avilés, para deixar a permanencia encarrilada.

Unha semana máis, desde o club pontevedrés piden o apoio da afección para levar ás xogadoras a un novo triunfo. No último partido as bancadas xa luciron unha boa entrada e para incentivar aínda máis á asistencia, que é gratuíta, desde o club sortearán un xamón, ademais dunha camisola do GD Supermercados Froiz, entre todos os asistentes.

A presentación do partido tivo lugar este mércores na Casa da Luz da praza da Ferrería. A concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco, recibiu ás xogadoras Aldara, Natalia, Puchetti, Linnea e Forster e, tras charlar un intre con elas, sumouse á petición do club. "Hai que empuxar entre todos para que ou Arxil gañe", pediu.

"É un partido super importante e gustaríanos que se enchese a bancada porque para nós é moi importante", rematou Aldara.