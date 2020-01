Acordo roto co MKS Cracovia para o traspaso de Álvaro Bustos

Álvaro Bustos seguirá sendo xogador do Pontevedra Club de Fútbol despois de que se truncase a operación que lle ía a levar a xogar na Primeira División de Polonia, concretamente no MKS Cracovia.

O seu traspaso, polo que o club granate ía recibir compensación económica, dábase por feito a falta dos últimos trámites, como o pertinente recoñecemento médico. Nese punto é onde se botou todo a perder, xa que a revisión médica non convenceu ao conxunto polaco.

"Se vuelve a reincorporar. Deportivamente es una buena noticia porque es un jugador importantísimo", asegurou respecto diso tras o adestramento deste venres o adestrador do Pontevedra, Carlos Pouso.

O técnico defendeu iso si o estado físico do extremo asturiano, xa que "conmigo no se ha perdido ni un entrenamiento ni ningún partido".

Bustos, que se atopaba en Polonia, regresará así á cidade do Lérez para reintegrarse na disciplina do equipo canto antes, aínda que o adestrador non conta con el para o choque do domingo ante o Ibiza despois de varios días sen adestrar e sobre todo polo golpe emocional que toda esta situación puido supoñer para el. Por iso o preparador vasco asegura que se centrará en "recuperarle anímicamente que con la ilusión que iba me supongo que esto habrá sido un palo, pero aquí tiene a papá para recibirle con los brazos abiertos", concluíu.

Ao pararse a operación o Pontevedra, a poucas horas do peche do mercado, conta con todas as súas fichas ocupadas á espera do que poida ocorrer cos dianteiros Javi Pazos e Rivera, que de momento este venres completaron con normalidade o adestramento xunto ao resto dos seus compañeiros.