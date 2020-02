Rodaxe para Bea Gómez, María Vilas e Carla Goyanes no Meeting Internacional Póvoa de Varzim

Cada vez queda menos para os grandes obxectivos da tempada e os deportistas do Club Natación Galaico traballan duro para chegar ao momento da verdade na mellor forma posible.

A última parada na súa preparación, no caso das olímpicas Bea Gómez e María Vilas e tamén de Carla Goyanes, foi o XI Meeting Internacional Póvoa de Varzim que se disputou a fin de semana en Portugal en piscina de 50 metros.

As representantes do Galaico acudiron á cita xunto a outros bolseiros do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

A nivel individual Bea Gómez impúxose nas probas dos 200 e 400 estilos logrando senllos records do campionato, aínda que as marcas (2:18.17 e 4:50.04 respectivamente) quedaron lonxe aínda dos seus mellores rexistros, algo que pouco importa a estas alturas de tempada, xa que se trataba de sumar quilómetros.

Na clasificación por clubs o equipo galego finalizou o Meeting na terceira posición por detrás do FC Porto e do Ligue Occitanie francés, quedando ademais segundos do medalleiro con 19 podios.

OITO MEDALLAS NO CAMPIONATO GALEGO ALEVÍN

Positivo papel o protagonizado por outra banda polo equipo alevín do Galaico no Campionato Galego de Inverno celebrado en Santiago de Compostela.

Os nadadores e nadadoras pontevedreses conseguiron nesta cita un total de 8 medallas (cinco ouros, unha prata e dous bronces). Ademais, na clasificación por equipos, finalizaron na quinta posición.