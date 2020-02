Remonta o Atlético Baleares a un digno Pontevedra que merece máis pero asómase ao abismo (3-1)

Partido entre Atlético Baleares e Pontevedra en Palma de Mallorca © CD Atlético Baleares

Como sucedera no partido da primeira volta en Pasarón, de novo o Atlético Baleares, coa lei do mínimo esforzo pero do máximo oficio, impúxose a un Pontevedra que foi capaz de adiantarse no marcador cun gran gol de Álex González e mesmo tivo oportunidades para conseguir algún máis, pero caeu vítima da tiranía dun líder intratable no seu feudo.

Boa imaxe do cadro granate, pero resultado que non deixa xa marxe de erro ao supoñer a sétima xornada ligueira sen coñecer a vitoria, o que achega perigosamente os postos comprometidos, obrigando a mirar cara abaixo, polo menos mentres non se recupere a senda do triunfo, en lugar de soñar coa parte alta. Tres puntos dos últimos 21 son para preocuparse.

Dous adestradores que se coñecen á perfección e dous equipos que se respectan a pesar da diferenza na táboa. A consecuencia foi un partido intenso, interesante e con fases de xogo intermitentes nas que o mando pasaba dun a outro. Mentres os locais facían exercicio de fe ás armas que lle levaron á posición de privilexio que ocupan, o equipo galego era máis vertical suplindo con traballo e intensidade nas axudas a súa teórica inferioridade.

Foron os de Manix Mandiola os que se fixeron co control desde o asubío inicial, aínda que os seus achegamentos morrían sen gran perigo, a pesar de que o Pontevedra concedía excesivas faltas laterais e saques de esquina, que o conxunto balear non soubo aproveitar.

Ao equipo de Pouso custáballe ganduxar tres pases e conectar cos seus homes avanzados, facendo que fose o Atlético Baleares quen combinase con certa comodidade, pero escasa profundidade.

Pero mediado o acto inicial o partido empezou a cambiar. Foi por mor dunha excelente deixada de Rufo para Romay, que este non atacou correctamente no disparo, mandando o balón moi alto. Sería o primeiro aviso do que chegaría a continuación, porque esta acción pareceu liberar as ataduras que suxeitaban aos visitantes, que apareceron para facerse co control da zona ancha.

Así, nada máis superada a media hora, Álex Fernández traza un pase maxestoso, filtrado para a chegada de Álex González, que gaña as costas aos centrais e remata de primeira por raso, batendo a meta local.

O gol deu ás ao Pontevedra, na mesma medida que fixo crecer as dúbidas no equipo local, que pouco despois cometía un grave erro na saída de balón permitindo o roubo de Álex González moi arriba, con excelente servizo para deixar só a Álvaro Bustos, quen no seu intento de salvar a saída desesperada de Xavi Ginard axustou tanto o remate que o mandou fora rozando o pau.

Pero cando peor o estaba pasando o Atlético Baleares, unha discutida decisión arbitral deulle a ocasión de empatar ao sinalar como penalti unha entrada de Campillo sobre Peris na que o defensa granate había despexado o balón. Do lanzamento encargouse David Haro, pero Edu, que viaxara a Mallorca tras asistir ao nacemento do seu segundo fillo, realizou unha sensacional dobre intervención para evitar o tanto.

Aínda tivo unha nova e excelente ocasión o Pontevedra antes do descanso. Foi nunha acción individual de Álex González que terminou cun remate lixeiramente cruzado.

A segunda parte comezou con parecidas formulacións e un Pontevedra serio e competitivo, que viu neutralizado o seu bo traballo nunha acción de fortuna primeiro e un erro individual despois, todo iso no prazo de cinco minutos, que foi o que tardou o Atlético Baleares en dar a volta ao marcador.

O empate chegaría nunha xogada na que Borja San Emeterio, desde a interior da área, deu a impresión de querer centrar coa fortuna para os seus que o balón deu no pé de Zabaleta despistando a Edu para terminar no fondo da portería.

Pouco despois os baleares completaban a remontada tras un roubo de balón a Álvaro Bustos que non seguiu ao seu par e que trouxo como consecuencia un perfecto control de Gabarre que deixou co peito para Iturraspe, quen chegando desde atrás conectou un duro disparo a media altura ante o que nada puido facer Edu.

Co obxectivo conseguido, os de Manix Mandiola exhibiron ese oficio xa coñecido para durmir o partido e facer que pasasen moi poucas cousas á espera de poder sentenciar, ou polo menos non permitir que o seu rival tivese a máis mínima oportunidade de inquietar ou poñer en risco o resultado favorable para os seus.

A pesar de todo, non se entregou o Pontevedra, que dispuxo dalgunha chegada perigosa, como un disparo de Rufo que taponou a defensa ou unha volea de Campillo detida por Xavi Ginard.

Ata que cando o partido consumía os seus últimos compases, o Atlético Baleares atopou o que buscaba. Cos granates asumindo riscos tentando ter opcións de empate, unha rápida contra do conxunto local terminou cun centro raso de Alberto Gil que Gabarre só tivo que empuxar anticipándose a unha descolocada zaga visitante.

CD ATLÉTICO BALEARES (3): Xavi Ginard; Peris, Borja, Óscar Gil, Pedro Orfila; Villapalos; Alberto Gil, David Haro (Rovirola, minuto 67), Jordan (Armando Shashoua, minuto 90), Iturraspe (Aurtenetxe, minuto 81); e Gabarre.

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Campillo, Víctor Vázquez, Jaouad, Zabaleta (Pedro Vázquez, minuto 75); Sana (Antón, minuto 70), Álex Fernández; Álvaro Bustos (José García, minuto 57), Romay, Álex González; e Rufo.

Árbitro: Salvador Lax Franco (Murcia), auxiliado nas bandas por José Luis Martínez Guerrero e Marcos Navarro Quiñonero. Amoestou a Gabarre e Villapalos, no Atlético Baleares, e a Álex González e Romay, no Pontevedra.

Goles (0-1) Minuto 31: Álex González. (1-1) Minuto 51: Borja. (2-1) Minuto 56: Iturraspe. (3-1) Minuto 89: Gabarre.

Incidencias: Estadio Balear (Palma de Mallorca). Uns 3.000 espectadores.