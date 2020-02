A recuperación de Adrián Cruz, a ritmo lento

Adrián Cruz, á marxe do grupo no adestramento do Pontevedra na Seca © PontevedraViva

O re-debut de Adrián Cruz coa camiseta do Pontevedra Club de Fútbol aínda terá que esperar.

Aínda que as probas ás que foi sometido á súa chegada a Pontevedra foron positivas, segundo el mesmo recoñeceu, o centrocampista de Moaña segue sen exercitarse ao mesmo ritmo que os seus compañeiros debido a unha lesión na zona isquiotibial que xa lle impediu disputar as últimas xornadas co seu anterior equipo, o Guijuelo.

Este mércores, o canteirán empezou a sesión celebrada no campo de fútbol de Poio xunto ao resto do plantel, pero enseguida púxose ás ordes dos recuperadores do club para realizar traballo específico en solitario e terminar retirándose ao vestiario antes de que concluíse o adestramento.

A idea do club pasa por non tomar riscos na súa recuperación por medo a unha recaída, polo que se espera que a súa incorporación ao grupo se podia producir de maneira progresiva nas próximas xornadas. De feito o plan pasa por ir incrementando paulatinamente a intensidade do seu traballo.

Esta situación, aínda que non o descarta ao 100% para o duelo do próximo domingo ante o filial do Oviedo, si fai moi pouco probable a súa participación, tendo en conta ademais que Carlos Pouso non é partidario de forzar aos futbolistas que saen dunha lesión.

A de Adrián Cruz será, salvo contratempo nos próximos días, a única ausencia por lesión do equipo granate a próxima xornada, topa vez que Berrocal traballa xa ao 100% e atópase dispoñible para entrar na convocatoria se o técnico estímao oportuno. A outra baixa que deberá afrontar o Pontevedra é da Romay, no seu caso por sanción ao cumprir ciclo de amoestacións.