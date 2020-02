Bo punto do Pontevedra ante o Atlético de Madrid B na estrea de Jesús Ramos (1-1)

Partido entre Atlético de Madrid B e Pontevedra © Mosrey Fotografía Partido entre Atlético de Madrid B e Pontevedra © Mosrey Fotografía Partido entre Atlético de Madrid B e Pontevedra © Mosrey Fotografía

Positiva estrea do novo Pontevedra Club de Fútbol. Certo é que os granates non puideron romper a serie de xornadas sen gañar (son nove xa para 4 puntos conseguidos dos últimos 27), pero tamén é unha realidade que o empate (1-1) conseguido este domingo chega nun dos campos máis complicados da categoría, o do Atlético de Madrid B. Un punto que debe servir para recobrar a confianza e para medrar.

A baixa de Álex Fernández na medular, por sanción, obrigaba a introducir cambios na primeira aliñación de Jesús Ramos como técnico principal, pero volvía Romay tras o seu castigo da pasada semana atrasando a súa posición e deixando a mediapunta a José García, como o día do Oviedo. O resto do equipo era o mesmo que unha semana atrás presentou o seu antecesor no cargo, Carlos Pouso.

Os cambios chegaban desde o plan, tentando o Pontevedra minimizar erros e impedir as perigosas transicións do filial colchoneiro. Polo menos de inicio conseguírono, cuns primeiros minutos de gran igualdade e moito 'mediocampismo' no que pouco sucedeu. Os locais tentaron apertar en varias acciones pero os granates, vestidos nesta ocasión do celeste do seu segundo equipamento, resistían.

Foron pasando os minutos e o conxunto de Pasarón foise estirando empezando a pisar campo contrario. Así chegou o seu primeiro disparo, no 19, por medio de Bustos e que detivo Dos Santos sen excesivos problemas. Respondeu o Atlético B cunha chegada perigosa abortada por Churre na frontal da área cando Clemente dispoñíase a fusilar a Edu. Eran en todo caso os mellores minutos dos pontevedreses, que o volveron a tentar de lonxe sen fortuna.

Os de Jesús Ramos, moi atento e activo desde a banda, non aproveitaron eses instantes para lograr algunha ocasión de maior consideración, e de novo antes do descanso tocou sufrir, sobre todo en dúas accións case consecutivas, no 36 e 39. Primeiro cun remate de Camello a centro de Ricard que atrapou Edu e despois por medio de Óscar Clemente, que enviou o balón o balón fóra nun bo servizo de Sanabria.

Non puido empezar mellor a segunda metade para o Pontevedra. Só transcorreran seis minutos cando José García sacou ouro dun envío en longo de Edu Sousa no que Rufo buscou a prolongación de cabeza. O futbolista cedido polo Extremadura gañou as costas da defensa por velocidade e bateu coa zurda a Dos Santos adiantando ao seu equipo.

Os granates fixeran o máis difícil, pero a alegría durou pouco e ao primeira o filial colchoneiro devolveu a igualada no marcador. Fíxoo no 56 tras unha boa combinación que terminou co remate de Óscar Clemente ao fondo da rede.

O empate, máis aló do resultado, fixo dano aos de Jesús Ramos, que acusaron o golpe e empezaron a mostrar as súas dúbidas. Viuno o Atlético de Madrid e apertou o acelerador atopando espazos ás costas dunha zaga na que ingresara Pol Bueso en substitución de Nacho López. Camello explotou esa vía no 67 e deu un tremendo susto nun enviou longo no que gañou a partida aos defensores estrelando o seu remate no traveseiro.

Ramos reaccionou desde a banda dando entrada a Adrián Cruz en lugar de Sana N'Diaye. O partido estaba aberto e o Pontevedra recuperou sensacións. Rufo provocou unha falta perigosa nunha pugna co gardameta local, que viu a amarela, aínda que na contra Camello de novo obrigou a Edu a empregarse a fondo para evitar o 2-1. Tamén o probou con perigo Adrián Cruz desde fóra da área.

Nos últimos minutos o filial buscou con máis insistencia o gol, facendo apertar os dentes aos pontevedreses. Fixérono mesmo con algunha ocasión ao final para amarrar polo menos un valioso punto que aínda que non soluciona os problemas do equipo debe supoñer o primeiro paso cara á reacción.

ATLÉTICO DE MADRID B (1): Dos Santos, Solano, Mejías, Álvaro García, Manu Sánchez, Riquelme, Toni Moya, Sanabria, Ricard (Abde, min.66), Óscar Clemente (Borja Garcés (min.81), Camello.

PONTEVEDRA CF (1): Edu, Nacho López (Pol Bueso, min.56), Churre, Jaouad, Zabaleta, Sana (Adrián Cruz, min.68), Romay, Álex González, Bustos, José García (Pedro Vázquez, min.81), Rufo.

Árbitros: Francisco José Hernández Maeso, auxiliado nas bandas por Álvaro González Narváez e Manuel Olivera Vázquez (Estremadura). Amoestou a Álvaro García e a Dos Santos no Atlético B. Expulsou o local Mejías (90+).

Goles: 0-1 José García (min.51); 1-1 Óscar Clemente (min.56).

Incidencias: Partido da xornada 26 de liga da Segunda División B disputado na cidade deportiva Cerro del Espino de Majadahonda.

Pantalla completa As mellores imaxes do Atlético de Madrid B - Pontevedra Partido da xornada 26 de liga da Segunda División B disputado na cidade deportiva Cerro del Espino de Majadahonda © Mosrey Fotografía