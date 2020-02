Joel Hernández desvincúlase do Peixe Galego

O Marín Peixe Galego e Joel Hernández separan os seus camiños antes de tempo.

O escolta dominicano non seguirá no equipo marinense despois de chegar a un acordo para a rescisión do seu contrato.

Hernández participou no que vai de tempada en 16 encontros da Liga LEB Ouro, cuns números de 7,4 puntos e 1,9 rebotes por partido (1,3 puntos de valoración) que non resultaron tan decisivos como esperaban na entidade peixe.

O club marinense quixo agradecer "o seu traballo e dedicación", e xa rastrexa o mercado para tentar reforzarse de cara ao final de tempada con algún xogador que lle permita seguir competindo con garantías, sempre que encaixe dentro das súas posibilidades económicas.

Polo de súpeto Javi Llorente conta desta maneira cun xogador menos para preparar a próxima xornada ligueira, a que lle enfrontará o domingo 1 de marzo a domicilio ao Basquet Coruña (18:00 horas).

O Peix Galego, pechacancelas da LEB Ouro cun balance de 3 vitorias e 19 derrotas, ten case imposible a permanencia na categoría ao estar xa a cinco triunfos da salvación.