Javi Llorente faise a un lado e abandona o banco do Peixe Galego

Substitución no banco do Peixe Galego. Por sorpresa, sen síntomas que fixesen pensar nunha saída, Javi Llorente decidiu facerse a un lado e deixar de ser adestrador do equipo marinense "por motivos personais e familiares".

Llorente, esgotado física e mentalmente despois de oito tempadas a cargo do banco da Raña, foi o que deu o paso comunicándolle a súa intención á directiva, que non lle puxo problemas para iso. Despois, no adestramento previsto para a tarde deste martes, informou o plantel da súa decisión.

O ata o de agora técnico 'peixe' chegou a Marín como xogador en 2008, asumindo a dirección do equipo na campaña 2012/2013. Con el ao mando, o club viviu anos dourados con dous ascensos á Liga LEB Ouro, categoría na que se atopa actualmente aínda que xa abocado a un descenso de categoría que parece seguro. Nin sequera o descenso administrativo de hai un par de campañas á Liga EBA fíxolle cambiar de aires, sendo a base dun proxecto que se mantivo firme para regresar só dúas campañas despois á segunda categoría do baloncesto nacional.

A saída de Javi Llorente supón un duro pau para o equipo marinense, que ocupa o último posto da táboa con 3 vitorias e 19 derrotas e a 5 triunfos da zona de salvación.

Diego Gómez, ata o de agora membro do corpo técnico, asumirá a dirección do Peixe Galego ata final de tempada, mentres que Llorente seguirá ligado ao club noutras funcións mentres non conclúa o curso.