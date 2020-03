Jan e Nil Solans, campións do Mundo júnior de rallys, grandes reclamos do IV RallyMix de Cuntis

Son dúas das grandes figuras do automobilismo nacional, están chamados a ser os referentes españois a nivel internacional nos próximos anos e competirán na cuarta edición do RallyMix de Cuntis.

A Escudería Cuntis Vila Termal confirmou a presenza na proba, os días 14 e 15 de marzo, dos irmáns Jan e Nil Solans, ambos os dous campións do Mundo júnior e con experiencia no Campionato do Mundo de WRC.

Nil proclamouse en 2017 campión mundial júnior, ademais de ser campión en WRC 3, mentres que o seu irmán Jan repetiu a xesta o pasado ano en 2019, sumándose a unha lista de pilotos españois que completan nomes ilustres como Dani Solà (2002) e Dani Sordo (2005).

A súa participación, aseguran, é posible grazas á colaboración da escudería cuntiense con Albert Llovera, piloto andorrano que afai visitar Cuntis para apadriñar o rally, aínda que nesta ocasión ausentarase debido a compromisos profesionais. No seu lugar "vamos a estar Jan y yo compitiendo a tope con el cuchillo entre los dientes para ganar, pero nos han dicho que hay competición", sinala no vídeo de presentación da proba o propio Nil Solans.

Todo un incentivo para os afeccionados aos deportes de motor para non perderse a cuarta edición do RallyMix.

Así o cre tamén o alcalde da localidade, Manuel Campos, para quen "a presenza dos irmáns Solans é un motivo de orgullo para todo o Concello, pois a súa participación contribuirá a darlle maior prestixio, relevancia e atractivo ao RallyMix e, por tanto, é algo moi positivo para o municipio", recoñeceu.