O Cisne estrélase co porteiro do Torrelavega e cae con claridade (32-27)

Segunda derrota consecutiva para o Cisne na visita desta fin de semana a unha das canchas máis complicadas da categoría, a do Torrelavega. Así o demostraron os cántabros, rivais directos polo ascenso, que souberon aproveitarse dos erros dos de Jabato e non baixaron a garda en ningún momento.

Inicio de partido moi igualado onde ambos os equipos aproveitaron os seus respectivos ataques para enviar o balón á rede e poñer o luminoso en 6-5 cando se cumprían os primeiros 8 minutos. O Cisne tiña o balón, e con iso, a oportunidade de igualar de novo a contenda, pero un roubo en defensa por parte do Torrelavega impediuno, levando o partido a unha fase onde o marcador non se moveu ata que os laranxas puxeron o 7-5.

Co marcador en contra, chegaron os peores minutos do Cisne que permitiron aos locais aumentar o seu pequeno colchón en tres tantos cando se chegaba ao ecuador da primeira metade (9-6) e obrigando aos visitantes para reaccionar se querían pelexar pola vitoria.

Con Álvaro Preciado e Andrés Sánchez recortaban a distancia que os afastaba do seu rival e poñían o marcador en 9-8. O Torrelavega reaccionaba enviando o lanzamento á rede de Villamarín e tras iso, o partido volvía entrar nunha fase de 5 minutos de ausencia de goles onde o Cisne fallaba dous lanzamentos desde os sete metros mentres que os do Torrelavega non vían porta.

Foi Preciado o encargado de romper a seca goleadora, pero a resposta dos cántabros foi endosar un parcial de 3-0 que obrigaba a Jabato a pedir tempo morto a falta de cinco minutos para a conclusión.

O Cisne non estaba a gusto e seguía sen atopar a portería rival, ata que apareceu Pablo Gayoso para romper a mala fortuna dos seus cara a porta e con iso poñer o 13-10 que se converteu en 15-11 ao chegar ao descanso.

O comezo do segundo acto foi igual que o do primeiro, cun intercambio de goles durante cinco minutos ata que o conxunto cineísta volveu topar co porteiro local e estrelou o lanzamento contra el, provocando que o Torrelavega establecese unha cómoda renda de 5 tantos (20-15), volvendo de novo a un continuo 'ti a ti' antes de entrar nos últimos 15 minutos de partido (25-20).

Dous goles de Alexandre Chan reducían a renda que os afastaba do seu rival, pero os locais negábanse a fallar cara a portería e devolvían a vantaxe de 5 goles. Jabato pedía tempo morto e reordenar as ideas o seus pero xurdiu o efecto contrario. O Torrelavega conseguía o maior colchón ata o momento (30-24) cando quedaban cinco minutos para a conclusión, poñendo costa arriba a remontada do Cisne.

Leiras non perdoou o ataque dos brancos e puxo o 30-25 no luminoso, pero dous erros nos lanzamentos de sete metros por parte de ambos os conxuntos e a posterior exclusión de Álex Chan, impediu aos de Pontevedra recortar a diferenza.

Non quedaba tempo para máis e finalmente o partido concluíu con derrota para os brancos por 32-27.

Con este resultado, o Cisne suma a segunda derrota consecutiva e terceira esta tempada, pero non lle impide seguir líder da División de Honra Prata.

Consulta as estatísticas do Torrelavega-Cisne na seguinte ligazón.