Baño de ouro de Raúl Cortizo nun campionato galego sub 20 dominado pola Gimnástica

O atleta da Gimnástica Raúl Cortizo conseguiu tres ouros no compionato galego sub 20 © David Boleas

O pavillón Expourense foi escenario a pasada fin de semana do campionato galego de pista cuberta de categoría sub 20 e sub 16 no que os atletas Sociedade Ximnástica destacaron no medalleiro ao conseguir 19 metais. Pero a actuación máis brillante foi a do prometedor atleta Raúl Cortizo que se fixo con tres ouros nas tres probas nas que participou.

Ademais de subirse todo o máis alto do podio nas probas de salto de altura (1,92 m), salto de lonxitude (6,92 m) e 60 metros lisos (7.11), nesta última carreira o mozo deportista quedou a unha soa centésima da marca mínima que lle daría o billete para participar no campionato de España da categoría.

No campionato de categoría sub 20, os atletas da Sociedade Ximnástica fixéronse con quince metais: seis ouros, sete pratas e dous bronces. Yago Boleas conseguiu a prata en triplo salto (13.53 m) e o ouro en salto con pértega (3,65 m), o mesmo rexistro que o seu compañeiro Pablo Tojal, que tivo que conformarse coa prata.

Nas probas de velocidade, Carlos Argibay e Pedro Fernández asinaron un segundo e terceiro posto nos 200 metros lisos, que lle valería ao primeiro deles para conseguir a clasificación para o campionato de España de pista cuberta de categoría sub 20. Nos 800 metros lisos, Alberto Pérez fíxose coa vitoria e nos 400, conseguiu a prata.

No cadro feminino, Andrea Villaverde impúxose no salto de lonxitude cunha marca de 5 metros e en altura, logrou a medalla de prata (1,49 m) porque o ouro recaeu na súa compañeira de equipo Aloia Vilas (1,52 m) e pechou o medalleiro Cristina Garrido con outra medalla de prata.

Na categoría sub 16, os atletas da Ximnástica pecharon a súa participación con tres medallas de bronces e unha de ouro.