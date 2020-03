O Pontevedra pide a suspensión da liga durante quince días e rexeita xogar a porta pechada

O Pontevedra Club de Fútbol acaba de emitir un comunicado na mañá deste mércores no que deixa claro o seu rexeitamento á decisión do Consello Superior de Deportes de xogar o próximo partido a porta pechada como medida de prevención da expansión do coronavirus.

Desde a directiva do club, como xa realizaron outros equipos de toda a xeografía española, puxéronse en contacto cos órganos federativos para solicitar "a suspensión da competición durante os próximos quince días ou ata que as autoridades competentes enténdano necesario".

Dada a importancia do partdo deste domingo e do interese que suscita entre a afección granate o encontro fronte ao Celta B, desde as oficinas de Pasarón expresan "o seu desexo de xogar o derbi fixado inicialmente para esta fin de semana diante da súa afección". Con todo, "acatará as decisións tomadas polos órganos sanitarios ou deportivos competentes que se adopten pola seguridade de todos", conclúen.

Outro aspecto que tratan no comunicado é a situación da base, sobre a que acatarán as decisións dos órganos competentes. Por agora, o club atópase "á espera de comunicación oficial sobre as pautas para seguir por parte da Federación Galega de Fútbol en relación cos partidos da nosa canteira".

Con todo, desde o club remarcan que "debido á constante e variada información que se está recibindo desde organismos oficiais co paso das horas, informaremos con cautela e de maneira definitiva, cando se dispoña de máis información".