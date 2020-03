'Runners go home!', o concelleiro de Deportes prega aos corredores que adestren na casa

Tino Fernández, concelleiro de Deportes e tenente de alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot

Tino Fernández, tenente de alcalde e concelleiro de Deportes, Educación, Actividade Física e Saúde, lanzou unha mensaxe para os runners, aquelas persoas afeitas a correr polas rúas de Pontevedra e pola Xunqueira de Alba e a Illa dás Esculturas. Prégalles que non o fagan e que adestren na casa para evitar todos aqueles elementos que poidan aumentar as posibilidades de contaxio do virus entre as persoas.

Tamén pediu á mocidade e adolescentes que permanezan na casa porque terán tempo para divertirse despois de que pase esta situación. Reclama á mocidade do municipio que sexa un exemplo de solidariedade.

Estas peticións foron realizadas este sábado polo político socialista con motivo da semana que se cumpre do decreto de estado de alarma ante a pandemia do Covid-19. En todo caso, Fernández agradece o alto nivel de solidariedade coa que a maioría da poboación está a afrontar esta situación, cumprindo as normas que establecen as administracións para xestionar esta crise. Neste sentido, indicou que sente orgullo da resposta da cidadanía.

Recoñeceu o labor que desenvolve o persoal sanitario, as persoas encargadas da limpeza e transportistas, empregados de supermercados, condutores de autobuses, taxistas e empregados públicos. Tamén fixo mención ás forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Insistiu en que non é momento para "llaneros solitarios" porque debe prevalecer a unión para loitar con forza contra este virus. E pediu á cidadanía que continúe mantendo o esforzo. "Temos que manter a presión, temos que manter o confinamento para poder gañar esta partida" e indica que se está traballando desde o goberno local para que a vida dos pontevedreses véxase o menos afectada posible por esta situación.