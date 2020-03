Falece Evaristo Estévez Rodríguez, socio número 1 do Pontevedra e 4 do Teucro

O deporte pontevedrés está de loito debido ao repentino falecemento este domingo 22 de marzo de Evaristo Estévez Rodríguez 'Piruco'.

Trátase do socio número 1 do Pontevedra Club de Fútbol e 4 da Sociedad Deportiva Teucro, pai ademais do ex-presidente teucrista Evaristo Estévez Vila. Unha persoa moi vinculada á cidade que foi tamén cooperativista histórico do Diario de Pontevedra.

"Un bico ao ceo para o noso socio número 1 Evaristo Estévez Rodríguez. Deixounos despois de moitos anos sendo un Granate de corazón. DEP", escribiu a través das redes sociais o Pontevedra confirmando a triste perda do seu socio máis antigo.

Un beso al cielo para nuestro socio NÚMERO 1 Evaristo Estévez Rodríguez.



Nos dejó después de muchos años siendo un Granate de corazón.



D. E. P. — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) March 22, 2020

Pola súa banda o Teucro emitiu un breve comunicado no que ademais de dar o pésame á familia lamenta o adeus "dunha persoa cuxa familia está fortemente vinculada ao club, pois seis dos seus netos pasaron pola base da SD Teucro ou están actualmente formándose nas nosas categorías inferiores".

Debido ao decreto de estado de alerta, o seu enterro previsto para este luns día 23 terá lugar na máis estrita intimidade, aínda que o desexo da familia é poder celebrar un funeral na súa memoria en canto a situación social se normalice.