Temor na Gimnástica a que o coronavirus obrigue a reformular eventos como a San Silvestre

A presidenta da Gimnástica, Charo Castro, co alcalde Fernández Lores e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, na saída da San Silvestre do 2019 © Sociedad Gimnástica

A facilidade coa que o coronavirus Covid-19 contáxiase entre humanos e a posibilidade de que se trate dun virus que chegou para quedar está a obrigar ás autoridades sanitarias a exporse a modificación de moitas costumes moi arraigados na sociedade. A organización de eventos multitudinarios está suspendida desde que se decretou a pandemia, pero o regreso deste tipo de eventos non está para nada asegurado tan pronto se supere a crise.

"A Nosa San Silvestre é unha festa. Oxalá este ano poida repetirse, pero por desgraza tal como desenvólvese o momento actual hai que esperar para ver a evolución e os plans para eses eventos multitudinarios", declarou a presidenta da Ximnástica, Charo Castro, nunha entrevista difundida polo departamento de comunicación do club pontevedrés, na que evidencia a súa preocupación sobre a posibilidade de ter que reducir drasticamente o número de participantes que na edición do 2019 superou os 7.000 corredores.

Neste sentido, a mandataria da escuadra lerezana destacou o crecemento nos últimos anos das carreiras que organiza o club. "Están a mellorar as principais probas que organiza o club na cidade. A San Silvestre chegou aos 7.000 participantes e o Media Maratón (coa proba do 10km) superou os 1500", subliñou.

E a nivel competitivo, os equipos absolutos seguen colleitando bos resultados. Coa disputa das ligas suspendidas, Castro admite que os obxectivos son a permanencia en División de Honra para a escuadra masculina e loitar polo ascenso á máxima categoría, para a feminina. "Séguese adiante coa idea de poder competir. Existe a esperanza de poder mover o calendario e realizar as competicións nos meses de agosto e setembro", espera a dirixente.

"O fundamental non é estar no máis alto, senón competir sendo unha piña, estar unidos e ter ese sentimento de equipo por encima de todo. Iso é o que nos fai diferentes", puntualiza a presidenta sobre a filosofía do clube.

Con esta premisa e nesta situación de parón indefinido da actividade deportiva, desde a Ximnástica queren trasladar unha mensaxe de apoio máximo aos seus atletas. "O primeiro que fixemos desde o club foi o cumprimento total da corentena, non descoidando nin aos atletas, nin monitores Ademais, envíanse rutinas e adestramentos para que a xente poida dedicar todos os días un tempo ao deporte que axude a levar esta situación de inmobilidade·, detalla Castro.

O parón non só afecta a parte deportiva do club, as finanzas tamén se verán prexudicadas. "O club verase claramente afectado pola situación xeral do país. Con todo, seguimos contando co apoio incondicional das institucións públicas e dos patrocinadores privados", agradece a dirixente da Ximnástica.