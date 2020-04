O Arosa suspende o seu torneo internacional de fútbol base pola pandemia

Presentación do XIX Torneo Internacional Arousa F7 Alevín © Deputación de Pontevedra

O coronavirus obriga a suspender outra tradicional cita deportiva da primavera. A novena edición do Torneo Internacional Cidade de Vilagarcía, que o Arousa tiña previsto celebrar durante a última fin de semana de maio, súmase á longa lista de eventos cancelados pola pandemia. Despois de comunicar a mediados de marzo a supresión da fase previa, os organizadores anunciaron este mércores que a fase final tampouco levará a cabo.

Nos campos da urbe arousá ían darse cita os benxamíns e prebenxamíns de canteiras de recoñecido prestixio como as do Real Madrid, Atlético de Madrid, Osasuna ou Benfica, así como outros clubs que aínda non confirmaran a súa asistencia. Con todo, esta visita non se producirá finalmente. "Vémonos obrigados a cancelar a celebración, a saúde está por encima de todo", informan desde o Arousa nun comunicado.

O evento ía celebrarse os días 29, 30 e 31 de maio cunha maior carga de partidos e un maior número de escenarios para condensar nunha fin de semana a carga de partidos que se viu aumentada pola cancelación da fase previa. Pero non será posible e a organización agradece a comprensión dos equipos participantes, patrocinadores e colaboradores, aos que lles traslada a esperanza de poder retomar o campionato o próximo ano.