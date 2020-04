O xadrez, único deporte que burla ao coronavirus

Pontexadrez 2018 © PontevedraViva

Mentres a pandemia do coronavirus obriga a pospoñer todo tipo de acontecementos deportivos en todo o mundo, aínda existe unha disciplina capaz de manter o seu calendario competitivo. As novas tecnoloxías permiten celebrar campionatos de xadrez a distancia, unha oportunidade que aproveita a Escola Xadrez de Pontevedra para manter aos seus xogadores a pleno rendemento tanto de partidas como de adestramento.

Os integrantes da escuadra pontevedresa acumulan cada día horas de clases, torneos, charlas ou adestramentos específicos a través da plataforma de xadrez online playchess.com.

Como complemento, desde o club están a realizar unha serie de encontros con outras escolas nacionais e internacionais para preparar o encontro de categoría sub 20 que enfrontará aos mellores xadrecistas pontevedreses cos da federación uruguaia. Así, este sábado os benjamines do EXP mediranse aos do Magic de Estremadura, actuais campións de España en División de Honra.

O encontro disputarase con 8 xogadores por equipo, os cales xogarán dúas partidas entre eles cambiando as cores, as partidas terán un ritmo de xogo de 10 minutos e un incremento de 3 segundos por xogada.