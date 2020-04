Reunións telemáticas e incerteza entre os clubs galegos de fútbol e fútbol sala

No medio dun clima de incerteza e dúbidas sobre o seu futuro, os clubs galegos de fútbol e fútbol sala compartiron coa Real Federación Galega de Fútbol as súas impresións sobre a crise derivada pola alerta sanitaria.

Membros da xunta directiva federativa, co seu presidente Rafael Louzán á cabeza, protagonizaron estes días unha serie de encontros telemáticos cos clubs das distintas categorías nacionais e rexionais, empezando polos catro equipos galegos que militan na Segunda División B (Pontevedra, Coruxo, Celta B e Rácing de Ferrol) para seguir cos de Terceira (20 equipos), Preferente (40) e Primeira Rexional (90). Ao longo da semana seguiranlles tamén o resto de categorías do fútbol afeccionado.

Ademais tamén se organizaron reunións do fútbol feminino, o fútbol sala tanto masculino como feminino e o fútbol veterano.

O obejtivo era poñer sobre a mesa as inquietudes dos equipos xunto ás súas ideas ou suxerencias "en todos os ámbitos, pero principalmente desde o punto de vista competitivo", explicou a Federación.

Máis aló da cancelación da tempada actual, que na maioría de casos dáse por feita, a incerteza céntrase no caso do fútbol no modelo de competición que se pode instaurar a partir deste intre, cun posible incremento de equipos na Segunda B, mentres noutras competicións como o fútbol sala feminino equipos como o Poio Pescamar expresaron o seu desexo de, polo menos, poder gozar da fase final da Copa da Raíña á que se clasificaron e que agora está no aire.

"A Federación deixa claro que a prioridade absoluta agora mesmo é a saúde e ante as dúbidas dos clubs móstrase aberta a escoitar as diferentes propostas para o futuro da competición", sinalou tras os encontros o organismo reitor do fútbol autonómico.