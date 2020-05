Entrar na Segunda B PRO, toda unha necesidade para o Pontevedra

A próxima tempada será unha das máis importantes na historia recente do Pontevedra Club de Fútbol, e é que en xogo estará moito máis que pelexar por un ascenso ou a permanencia na categoría no medio dun panorama que o coronavirus cambiou por completo.

Os granates, que realizaran un esforzo económico no inverno e víase aínda con opcións de pelexar polo play- off, tiveron a ocasión de mostrar o seu malestar ao presidente da Federación Española, Luis Rubiales, sobre a decisión de dar por finalidada a liga regular pero permitindo o play-off de ascenso nun encontro telemático cos equipos galegos da categoría de bronce organizado pola Real Federación Galega de Fútbol, pero máis aló diso poden xa centrarse no curso 2020/2021.

Prevese un ano con moitos matices que servirá para confeccionar na 21/22 a Segunda B PRO, categoría ponte cara á liga de Futbol Profesional e na que só entrarán 40 equipos, dos 100 que terá a Segunda B a tempada vindeira ao anularse os descensos.

Non se trata dun aspecto menor, e é que se non se consegue ascender a Segunda División entrar nese selecto grupo de equipos pode supoñer a viabilidade económica dun proxecto que, a pesar da súa boa saúde financeira os últimos anos, arrastra de épocas pasadas unha débeda de 1.150.000 euros (segundo os datos da última Xunta de Accionistas). A intención da RFEF pasa por potenciar os ingresos nesa categoría PRO para fortalecer aos equipos, unha decisión que ten unha cara B da moeda, a dos conxuntos que queden 'atrapados' na ruinosa Segunda B convencional e que descenderían na práctica unha categoría.

Con estes ingredientes a gran pregunta de todos os clubs é como de forte apostar por entrar na Segunda B PRO sen comprometer as súas contas, máis se cabe tendo en conta que non se sabe se o próximo curso poderá empezar con público nas bancadas, que se espera unha redución de ingresos por publicidade afectando directamente os orzamentos e que se podería eliminar a proximidade xeográfica, tal e como sinalou Rafael Louzán deixando aberta a porta a que os representantes galegos non compitan no mesmo grupo.

Outro asunto será a composición da categoría, aínda no aire pero que empeza a tomar forma a pesar da rebeldía de moitas entidades. A intención pasaría por comezar a competición no outono, polo que terá que contar cun formato reducido. O único anuncio oficial respecto diso polo momento por parte da Federación fala de 100 equipos repartidos en 5 grupos recomendando o formato de subgrupos cunha fase final na que se reagrupen de novo aos equipos por posicións. "Proximamente daranse máis detalles", sinalaba o comunicado.

En relación a ese futuro o periódico Mundo Deportivo adiantou unha estrutura que, di, gañou peso nas últimas xornadas e que supoñería dividir cada grupo en dous subgrupos. Na práctica confeccionaríanse 10 grupos de 10 equipos cada un co obxectivo da que fase regular da tempada teña 18 xornadas.

Segundo esta proposta, ao final da primeira fase os 3 primeiros de cada grupo pasarían a pelexar polo ascenso a Segunda División. Cos 26 clubs que non lograsen subir e os 4 que descendan desde Segunda compoñeríanse os primeiros 30 integrantes 'PRO', e o resto sairía dun play- off entre os cuartos, quintos e sextos clasificados da liga regular. Un formato que apenas deixaría marxe para o erro se a intención é canto menos entrar na nova categoría.

Pola súa banda os catro últimos de cada grupo pasarían a disputar unha fase pola permanencia na Segunda B, descendendo xa unha categoría que poderían ser dúas de golpe en caso de caer á Terceira División.

Moitas preguntas aínda sen resolver e que se irán desvelando previsiblemente nos próximos días e semanas.