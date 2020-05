Os surfeiros federados xa poden moverse con liberdade por todas as praias da provincia

Clases de surf nunha das praias de Sanxenxo © Surf-In

Os surfeiros federados xa poden moverse con liberdade polas praias da provincia para practicar o seu deporte sempre dentro das restricións horarias fixadas para facer exercicio ao aire libre.

"Os deportistas federados non recollidos no artigo anterior poderán realizar adestramentos de forma individual, en espazos ao aire libre, dúas veces ao día, entre as 6:00 horas e as 10:00 horas e entre as 20:00 horas e as 23:00 horas, e dentro dos límites da provincia na que teñan a súa residencia", recolle o BOE publicado o 16 de maio.

No mesmo artigo puntualiza que "para realizar estes adestramentos, se fose necesario, os devanditos deportistas poderán acceder libremente a aqueles espazos naturais nos que deban desenvolver a súa actividade deportiva como mar, ríos, ou encoros, entre outros". Un matiz que, agora si, asegura a práctica do surf con efectos inmediatos.

Con respecto ao horario, "as comunidades autónomas poderán acordar que no seu ámbito territorial as franxas horarias previstas (de 6 a 10 e de 20 a 23 horas) comecen ata dúas horas antes e terminen ata dúas horas despois, a condición de que non se incremente a duración total das devanditas franxas", recolle o texto.

Desde a Federación Galega de Surf reciben con satisfacción esta aclaración, pois moitos surfeiros federados residentes en municipios sen praia pasaron a primeira semana sen practicar deporte pola falta de claridade das medidas aprobadas. De feito, algún deportsta foi multado por saírse do seu municipio para facer surf, algo que desde este luns xa non poderá ocorrer.

Con todo, para aqueles afeccionados ao surf pero que carecen de licenza a incerteza mantense. Ata o 25 de maio, se Pontevedra entra na Fase 2 da desescalada, non poderán saír do seu termo municipal para facer deporte. Mentres que a partir desa data, a normativa permite a libre circulación das persoas e o uso das praias. Con todo, mantén algunhas das restricións deportivas da fase cero para os deportistas afeccionados.

"Queremos que os surfeiros libres poidan coller o coche para saír á praia", resume o presidente da Federación Galega de Surf, Román Díez, que defenderá esta postura este martes nunha reunión con representantes da Delegación do Goberno.