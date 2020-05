Iria Saeta, primeira saída nun Poio Pescamar que empeza a planificar a próxima tempada

Despexada a incógnita sobre o final da tempada na Primeira División de fútbol sala, o Poio Pescamar empeza a moverse e a estruturar o plantel do próximo curso, no que ademais de tentar consolidarse entre os equipos importantes da máxima categoría afrontará o ilusionante reto de xogar a fase final da Copa da Raíña aprazada polo coronavirus.

O conxunto conserveiro non quixo perder o tempo anunciando unha saída e varias renovacións.

No apartado de baixas a que se marcha é unha xogadora de peso, Iria Saeta, coa que se alcanzou un acordo para que non continúe en Poio e que regresará ao Ourense Envialia. A ourensá, na que o club tiña grandes expectativas hai tres tempadas cando conseguiu pechar a súa fichaxe, non logrou mostrar o seu mellor nivel na Seca lastrada polas lesións.

A pesar diso desde o cadro conserveiro "desexámoslle moita sorte no seu novo proxecto e agradecemos o trato e o seu comportamento profesional estes tres anos", sinalaron.

Ademais o Poio Pescamar confirmou a renovación por dous anos da gardameta internacional Caridad, mentres que a canteirá Carol Agulla seguirá no primeiro equipo un ano máis. Por último tamén seguirá Antía Pérez, que se atopa na recta final da recuperación da súa grave lesión de xeonllo, a segunda en dous anos, e que espera na súa terceira campaña en terras pontevedresas poder lograr continuidade no seu xogo.