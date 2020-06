David Cal fala da súa vida como ex-deportista: "Cando me retirei non tiña moi claro que ía facer"

Rolda de prensa de David Cal na UCAM © Comité Olímpico Español

A transición dun deportista de elite cara á súa vida despois da competición é un camiño de difícil percorrido, despois de moitos anos dedicado ao sacrificio do deporte. Tamén o foi para o deportista español máis laureado nos Xogos Olímpicos, David Cal.

O ex-canoísta pontevedrés, natural de Cangas e cinco veces medallista olímpico, recoñeceu nunha entrevista publicada polo Comité Olímpico Español (COE) como foi ese cambio na súa vida.

"Cando me retirei non tiña moi claro que ía facer, despois de dedicar toda a miña vida ao piragüismo e a competición, non atopaba algo que puidese encher ese baleiro", recoñeceu.

Ese camiño levoulle finalmente a Murcia, onde se estableceu para traballar no Servizo de Deportes da Unidade Católica de Murcia (UCAM), sendo responsable do equipo de piragüismo. "A UCAM abriume as súas portas e estou encantado de formar parte deste proxecto no que se axuda por centos de deportistas", explicou respecto diso do seu novo traballo.

Cal asegura ademais que apenas volveu a subir a unha canoa individual desde a súa retirada: "En C1 subinme en ocasións contadas e é algo que si boto de menos", pero compénsao adestrando ao equipo universitario de C10 co que "adoito saír a remar bastante para matar o gusanillo".

Cun palmarés envexable, outro piragüista como Saúl Craviotto pode superarlle en Tokyo, ao acumular xa catro metais, un aspecto que non lle preocupa xa que "teño claro que o fará moi ben en Tokio e quen mellor que Saúl para baixarme do máis alto do podio olímpico".

David Cal deixou tamén un consello para os mozos deportistas, "que practiquen un deporte que lles guste, que gocen con el e que non se obsesionen cos resultados". Palabra de todo un mito do deporte nacional.