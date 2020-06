O Teucro confirma a fichaxe de Irene Vilaboa, primeira muller que dirixirá un equipo na División de Honra Prata masculina

A decisión da comisión deportiva estaba tomada desde hai máis dunha semana, pero non foi ata última hora deste mércores que se fixo oficial a súa fichaxe.

Irene Vilaboa será a próxima adestradora da Sociedad Deportiva Teucro, o que a converterá na primeira muller que dirixe a un equipo na División de Honra Prata masculina.

O club pontevedrés, nun conciso comunicado, confirmou o acordo coa técnico, que conta cunha ampla traxectoria en diferentes bancos galegos, tanto masculinos como femininos.

Na súa última experiencia Vilaboa estivo á fronte do Bueu Atlético 7 tempadas, na Primeira Nacional, ao que se suma o seu paso polo Balonmán Porriño na División de Honra Feminina ou no Atlético Guardés. Tamén formou parte do corpo técnico da Federación Galega de Balonmán como seleccionadora galega absoluta feminina e da Federación Española, concretamente na selección junior feminina.

O seu salto ao banco do vicedecano do balonmán nacional será un reto maiúsculo para a adestradora viguesa, que deberá dirixir a un equipo ao que sempre se lle esixen resultados nun ano que traerá consigo unha importante redución orzamentaria provocada pola crise sanitaria.

Non estará soa, e é que ao seu lado estará a súa irmá Rosa Vilaboa, coa que compartiu diversas experiencias nos bancos e que no curso recentemente finalizado traballou como segunda de a bordo de Luis Montes no Teucro, ao que agora Irene releva no cargo.