O Leis Pontevedra, preocupado polas lesións no regreso aos adestramentos

O Leis Pontevedra FS comeza a súa posta a punto para disputar os play-off de ascenso a Segunda División de fútbol sala.

Coa mente no 18 de xullo, data na que xogarán a primeira eliminatoria ante o Albense, e con todos os xogadores co test do COVID-19 realizado, o club pontevedrés confirmou que volverá á cancha do Pavillón Multiusos, coa totalidade do persoal, o vindeiro luns 8 de xuño para comezar os adestramentos preparatorios para a fase de ascenso.

"Hai moitas ganas de ver aos compañeiros e votar a pelota a andar", comenta Antonio Rodríguez, xogador do primeiro equipo. Os partidos serán "complicados", aínda así, está convencido de que teñen "equipo para loitar polo ascenso", pero prefire ter calma e ir "partido a partido".

Antonio, que suma a súa segunda tempada no Leis, está "contento" por poder gozar da experiencia de disputar un play-off deste nivel, con todo, a preocupación polas lesións está aí: "estivemos moito tempo parados e non sabemos como imos reaccionar".

Pola súa banda, desde o club afirman que a volta aos adestramentos será con todos os protocolos de seguridade e saúde, e manifestan que a súa prioridade é a seguridade dos integrantes do persoal. Para iso, contarán cun preparador físico que se encargará de que o rendemento dos xogadores e a volta á competición realícese da mellor forma posible e así facer posible o "soño tan ansiado de subir a Segunda División".