O Valdetires de Ferrol e o Viaxes Amarelle, "rivales muy duros" para O Fisgón no seu soño polo ascenso

O regreso aos adestramentos está cada vez máis preto para O Fisgón.

Despois de realizar as probas do COVID-19 o pasado venres na sede da Federación Galega de Fútbol en Pontevedra, o club marinense xa conta as horas para regresar á cancha do Pavillón A Raña.

Será o próximo 9 de xuño e en diferentes grupos, tal e como confirmou a súa adestradora, Pili Costa. "De momento en fase 3 se harán dos grupos para seguir con las recomendaciones sanitarias e intercambiando entrenamientos grupales con los individuales que estaban realizando hasta ahora".

Para iso contará coas 14 xogadoras que disputaron a fase regular. "Están muy contentas y motivadas y tienen ganas tremendas de entrenar", pero sobre todo polo que supón disputar uns play-off á máxima categoría do fútbol sala. "Es la primera vez que se clasifican para una fase de ascenso de este tipo", destacou Costa.

En canto aos seus rivais, a adestradora marinense cualifícaos de "equipazos". Tanto o Valdetires de Ferrol como o Viaxes Amarelle son "rivales muy duros pero estamos motivadas y creo que vamos a hacer un papel digno", revelou.

Para iso, terán que esperar ao 18 de xullo, data para a que está fixada a primeira eliminatoria na que terán que facer fronte ás ferrolás e, en caso de superalas, unha semana máis tarde, saltarán á cancha para competir ante as primeiras clasificadas do grupo, o Viaxes Amarelle nun horario que aínda está por determinar.