A terceira etapa de Ponteandadas, tamén suspendida polo coronavirus

A terceira etapa do circuíto municipal de sendeirismo Ponteandadas, prevista para o domingo 14 de xuño, corre a mesma sorte que as dúas primeiras probas ao ser suspendida polo goberno local por motivo da situación sanitaria xerada pola pandemia da Covid-19.

A Concellería de Deportes do Concello de Pontevedra comunicou este martes ao club de sendeirismo Naturgaliza o aprazamento da proba. Os participantes tiñan previsto completar un itinerario circular pola contorna da parroquia de Lourizán en dúas probas de diferente nivel de esixencia para adaptala aos diferentes tipos de participantes.

O nivel Extremo incluía un percorrido de 32 quilómetros de dificultade alta e unha duración estimada de cinco horas e media, mentres que a outra proba, denominada Desafío, de dificultade media, ía ser de 15 quilómetros cunha duración prevista próxima ás tres horas e media.

Ata a data, os organizadores do programa de sendeirismo xa se viron a aprazar os roteiros de Mourente e Bora, así como a de Cerponzóns, ademais de dúas conferencias sobre deporte e vida saudable.

"A organización xa está a traballar en coordinación co Servizo de Deportes do Concello para establecer un novo calendario para as datas aprazadas e deseñar un protocolo de seguridade e prevención contra a Covid-19 de modo que as camiñadas póidanse realizar sen complicacións", declarou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández.