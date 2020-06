Mayte Méndez inesgotable, vinte anos ao fronte dol Arxil

Mayte Méndez, adestradora do Arxil, no partido ante o Avilés no CGTD © Diego Torrado

O Arxil comeza a planificar a próxima tempada e faino polo banco, coa confirmación da continuidade un ano máis da adestradora Mayte Méndez á fronte do primeiro equipo. A preparadora leva dirixindo ao cadro pontevedrés desde a tempada 2001/2002, sempre na segunda categoría do baloncesto feminino nacional e "aínda ten corda para longo", aseguran desde o club.

Ao seu lado seguirá tamén o preparador físico, Magín Méndez; o fisioterapeura, David Rocha; o delegado, Carlos Díaz; e o médico José Paz.

Méndez atópase xa inmersa na planificación do plantel co que o Arxil competirá a próxima tempada. Tras a confirmación das baixas de Linnea, Johanna e Adriana, a adestradora céntrase agora en en as renovacións de boa parte das xogadoras así como das fichaxes de dúas ou tres xogadoras para reforzar o equipo.

Por outra banda, o club traballa na tramitación do aval para inscribir ao equipo na liga Feminina e a opción de saír en primeira nacional para o filial e así dar visibilidade á canteira arxilista.