Álvaro Bustos, peza cobizada no mercado da Segunda B

O Pontevedra Club de Fútbol segue traballando con absoluto hermetismo na composición do plantel da próxima tempada.

Con algunhas renovacións xa aseguradas, como a previsible pero aínda non anunciada continuidade de Jesús Ramos como adestrador, a entidade granate avanza desde diversas frontes.

Un deles amaga con converterse nun dos culebróns do verán. Trátase do relacionado coa continuidade de Álvaro Bustos, un dos buques insignia do plantel a última tempada e media.

Aos seus 25 anos, o xixonés presenta un gran cartel na Segunda División B, e son varios os equipos interesados en contratalo. Polo de súpeto o Pontevedra mostrou interese na súa continuidade cunha oferta de renovación, aínda que o seu alto caché pode complicar a operación.

Neste sentido outros clubs terían tenteado ao extremo. É o caso do Racing de Ferrol, quen segundo sinalou hai días o xornalista Ángel García puxo sobre a mesa do asturiano unha oferta moi apetecible no económico. Outro interesado nas últimas semanas foi o Recreativo de Huelva, aínda que segundo apuntan medios locais da cidade andaluza como Diario de Huelva ou Huelva Hoy o Decano non podería competir coas ofertas coas que conta Bustos.

Todo iso mirando de esguello á Segunda División, categoría da que chegou Bustos ao Pontevedra procedente do Rayo Majadahonda e na que competiu con Mirandés e Nastic de Tarragona. As aspiracións do extremo de contar cunha nova oportunidade na Liga de Fútbol Profesional, aínda en competición, fan que a resolución do caso apunte a alongarse no tempo, xa que a Segunda non concluirá a súa liga regular ata o 19 de xullo e o play-off de ascenso ata a primeira semana de agosto.

Ao longo da última tempada e media Álvaro Bustos completou 40 partidos coa camiseta granate, nos que anotou 8 goles. Seis deles corresponden á campaña recentemente finalizada, na que sempre foi titular independentemente do adestrador, ao ser un fixo tanto nas aliñacións de Luismi, Carlos Pouso como Jesús Ramos.