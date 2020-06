Primeiros movementos no Leis pensando na próxima tempada

Inmerso como está na preparación para o play- off de ascenso á Segunda División masculina de fútbol sala, que se celebrará a mediados de xullo, e sen saber por tanto aínda en que categoría militará despois do verán, o Leis Pontevedra empeza a sentar as bases do seu próximo proxecto deportivo.

O conxunto pontevedrés anunciou anunciado os primeiros movementos respecto diso, ambos os dous na portería.

Primeiro foi a saída do gardameta Marco, que se despedirá precisamente na fase de ascenso tras comprometerse para o seguinte curso co Atlético Mengíbar, equipo da Segunda División.

Para substituílo o equipo adestrado por Mikel Diestro apostou por talento novo, ao confirmar este luns como a súa primeira fichaxe a incorporación de Álvaro Cerviño.

Trátase segundo o club de "unha das grandes promesas do fútbol sala galego". Formado na canteira lucense de Os Meigallos Futsal e que este ano defendeu a portería da Selección Galega Sub-19 no Campionato de España.