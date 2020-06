Tai Badmus deixa o Peixe Galego despois de dúas tempadas e ficha polo Basquet Coruña

Tai Badmus no partido entre Peixe Galego e Huesca © Diego Torrado

Despois de dúas tempadas nas que foi unha das grandes referencias do equipo, Taiwo Badmus despídese do Marín Peixe Galego.

O aleiro irlandés foi confirmado este martes como primeiro reforzo doutro equipo galego de LEB Ouro, o Basquet Coruña, que partirá co obxectivo de pelexar polo ascenso á máxima categoría.

Badmus foi peza clave no ascenso a Ouro, e a pasada campaña a pesar dos discretos números do equipo en xeral alcanzou de media 12,7 puntos e 5,8 rebotes por partido, cunha valoración 12,6 que demostraba o seu potencial como home importante na categoría.

Tras confirmarse a noticia o club da Raña quixo desexar "boa sorte" a un xogador que se integrou desde o primeiro momento como un membro máis da familia 'Peixe'.

Trátase dunha saída importante a nivel deportivo, aínda que no Peixe Galego nestes momentos todos os esforzos están centrados na parte económica e en lograr os recursos necesarios para repetir experiencia na LEB Ouro. Despois de superar ese trámite chegará o momento de pensar na planificación do seu plantel, no que se hai algo seguro é a continuidade de Diego Gómez como adestrador principal.