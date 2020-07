O Pontevedra, sen présa e á espera da Segunda División

Pasan os días, pasan as semanas e mesmo os meses desde o abrupto fin da tempada e o Pontevedra Club de Fútbol mantén silencio sobre a planificación do plantel. Oficialmente nada se comunicou respecto diso desde que o pasado 13 de marzo se confirmase a cancelación dos adestramentos do equipo, á espera da decisión que despois chegaría sobre a finalización da liga.

Iso non significa que o club granate non leve traballando tempo no seu próximo proxecto deportivo, nun ano de vital importancia para meterse polo menos na nova Segunda B PRO, aínda que o fai sen querer correr demasiado consciente de que o inicio de tempada posiblemente se atrase ata outubro.

Hai un aspecto ademais que está a marcar os movementos, e é que de esguello se mira á Segunda División, aínda en competición, e que non concluirá a súa liga regular ata o 19 de xullo, co play-off de ascenso prolongándose ata principios de agosto.

No Pontevedra, do mesmo xeito que nos últimos anos, desde a parcela de planificación deportiva que dirixe Roberto Feáns queren esperar a ver que xogadores ofrece o mercado unha vez que os equipos de Segunda empecen a pechar os seus planteis, xa que nese nicho de futbolistas pretenden atopar nomes que acheguen calidade e experiencia ao proxecto, ademais de posibles cesións.

Neste último campo, o de cesións, en Pasarón estarían encantados de volver contar con José García, propiedade do Extremadura e que pese ao pouco tempo en Pontevedra deixou grandes sensacións no club. Con todo o posible descenso do conxunto estremeño pode complicar a operación, como tamén o faría a caída a Segunda B do Lugo, que pecharía outra posible vía de préstamos.

Mentres iso non se clarifica, o único seguro é que coa entrada do mes de xullo foron un bo número de xogadores os que deixaron de pertencer oficialmente ao Pontevedra á espera de clarificar o seu futuro, ao finalizar a súa vinculación contractual. Nesta situación están homes como Álvaro Bustos, Pedro Vázquez, Álex Fernández, Sana N'Diaye, Campillo, Berrocal, Nacho López, Santi Figueroa, Rivera ou o lesionado Javi López.

Máis preto parece a continuidade de Romay e Álex González, aínda que o acordo para a súa renovación non se confirmou ata o momento, como tampouco se fixo co adestrador Jesús Ramos.

Por agora contan con praza no equipo o gardameta Edu Sousa, os defensores Victor Vázquez 'Churre', Pol Bueso e Eneko Zabaleta, o centrocampista Adrián Cruz e os dianteiros Rufo e Adighibe. Tamén Naveira conta cun ano máis de contrato, aínda que a súa continuidade está no aire tras un ano no que apenas gozou de protagonismo no equipo.