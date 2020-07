Aprobado un "calendario de mínimos" no atletismo galego para retomar a competición en 2020

A Federación Galega de Atletismo, a través dunha consulta telemática aos membros da súa xunta directiva e comisión delegada, aprobou un calendario provisional de eventos para retomar a actividade deportiva ata final de ano e recuperar no posible a normalidade tras a paralización que supuxo a alerta sanitaria.

Segundo Carlos Castro, director técnico da Federación Galega, trátase dun "calendario de mínimos" que "nace que vontade de ser todo o flexible posible en canto a ampliación de máis actividade, partindo sempre da premisa de máxima responsabilidade e prevención fronte a evolución da pandemia".

Entre as decisións tomadas destaca a relativa ao Campionato Galego Absoluto de Atletismo en Pista, que se tiña que celebrar o pasado 19 de abril no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra e que agora cambia de localización. A súa nova sede será a cidade da Coruña os días 29 e 30 de agosto, con posibilidade de amplialo a unha xornada máis.

Para facilitar a consecución das marcas necesarias para participar, a Federación anuncia a realización de controis previos, os días 15 e 21 de agosto, coincidindo este último co Meeting Ourense Termal.

O Campionato Gallego Sub-14 e Sub-16 o 26 de setembro ou o Campionato Galicia Máster o 27 de setembro, aínda sen sede designada, son outras das datas importantes do calendario.

Ademais está prevista a celebración en novembro de tres xornadas da Liga Abanca (14, 21 e 28), o Campionato de Marcha en Pista (22) e en decembro o Campionato Gallego Sub-10/12/14 (día 19) e o Campionato Galego de Probas Combinadas (26 e 27).

En canto ás competicións en ruta "está a traballarse para podelos encaixalos no mes de novembro atendendo as características e complexidades destas probas", sinala a Federación.

Desta forma, e á espera da confirmación de máis eventos no panorama nacional, os clubs pontevedreses poden empezar a fixar obxectivos deportivos nos seus adestramentos, agora que puideron ir entrando aos poucos no seu particular 'nova normalidade'.