As regatas de cruceiros regresan á Ría de Pontevedra tras a parada obrigada polo coronavirus

Regata de cruceiros na Ría de Pontevedra © Desmarque SL

É unha imaxe habitual na ría de Pontevedra durante boa parte do ano, pero o coronavirus obrigou á frota galega de cruceiros a permanecer amarrada sen poder gozar da competición.

Iso termínase o vindeiro sábado 4 de xullo, data na que volverá a actividade náutica á ría pontevedresa coa cuarta edición da Combarro Cruising Sail que organizará o Ro Yachts Club en conxunto coa Mariña do Porto Deportivo de Combarro para cruceiros clases Orc e Veteranos.

A volta será, iso si, cumprindo as medidas de seguridade establecidas no protocolo federativo para a prevención do Covid-19.

Ademais, tamén por seguridade, a regata verase reducida a unha soa xornada, consistindo a competición nun percorrido costeiro.

Iso non restará en todo caso vistosidade ante unha previsións de vento bastante favorables, xa que se esperan refachos de 12 a 14 nós de intensidade e un día de calor nas Rías Baixas.

A saída da regata está prevista para as 15:00 horas.