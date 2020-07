O Galaico Sincro retoma os seus adestramentos

Regreso aos adestramentos do Club Galaico Sincro © Club Galaico Sincro

O parón obrigado pola alerta sanitaria do coronavirus chegou ao seu fin coa entrada do mes de xullo para o Club Galaico Sincro.

A entidade pontevedresa puido regresar aos adestramentos na piscina do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños. Fíxoo despois da apertura do centro para mediados de xuño e unha vez realizados os pertinentes protocolos de seguridade.

De todos os xeitos o Galaico Sincro optou por reiniciar a actividade co seu corpo técnico ao completo pero soamente coas categorías de nivel correspondente ás nadadoras de máis idade, deixando para setembro o inicio das máis pequenas do club.

O obxectivo, aseguran, é que as nadadoras poidan recuperar a forma física perdida á espera das decisións que se tomen por parte das federacións Galega e Española con respecto ao calendario competitivo.

Ademais o Galaico Sincro abriu o prazo de inscrición para a próxima tempada para nenas e nenos de entre 4 e 16 anos.