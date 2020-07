Natalia López, primeira renovación para o Arxil

O CB Arxil segue confeccionando o persoal que lles de opción para pelexar por estar nos postos de arriba da clasificación na nova tempada.

É por iso, que o club verde anunciou a renovación da primeira xogadora, Natalia López.

A xogadora leonesa lesionouse na terceira xornada da tempada 2019/2020 e tivo que pasar polo quirófano despois de romper o ligamento cruzado anterior no seu xeonllo. Agora, xa recuperada, poderá comezar a tempada con absoluta normalidade.

Antes da súa lesión, a escolta xogara 3 partidos cunha media de 22 minutos, 6 puntos, 1'7 asistencias e 2'3 rebotes. Para Mayte Méndez é unha "aposta de calidade e que por culpa da lesión perdémonola/perdémosnola a tempada pasada. Ver como traballou na súa recuperación e o implicada que estivo co equipo, estou e no Arxil están convencidos que este vai ser o seu ano e vainos a axudar moito, sobre todo no tema das rotacións".

En canto ao resto de renovacións, desde o club trasladan que continuarán co mesmo guión que a tempada pasada e, para a secretaría técnica, "o primeiro é pechar o persoal das xogadoras nacionais, sobre as que ten que recaer boa parte da responsabilidade da tempada e tirar do carro cando se necesite".