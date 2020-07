Un verán de portas abertas no Club Natación Galaico

Os deportistas do Club Natación Galaico seguen gozando da volta á actividade, despois de meses de parón debido ao coronavirus.

Aínda que a pandemia trastornou completamente a tempada deportiva, desde o club pontevedrés traballan para recuperar o ton físico e aproveitan a ocasión para buscar novos adeptos ao seu deporte.

Así, o Galaico anunciou que abre as súas portas durante o verán, ata finais de agosto, con xornadas de proba para todos os nenos e adultos que queiran iniciarse na natación.

Estas xornadas serán de balde, para todas as idades e desenvolveranse na piscina olímpica do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños.

O obxectivo, aseguran na entidade, é "dar a coñecer a todos os que o desexen o deporte da natación e tamén como funcionamos no noso traballo diario nos adestramentos", polo que "despois das probas poderán decidir se desexan incorporarse".

Os interesados en participar nas xornadas de portas abertas deben poñerse en contacto co Galaico no teléfono 986 853 545 (de 10.00 a 13.00 horas, de luns a venres).