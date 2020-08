O piragüismo nacional suspende as súas competicións, entre elas tres probas en Verducido

Fin á tempada no piragüismo nacional. A xunta directiva da Federación Española de Piragüismo tomou a decisión de suspender todas as súas competicións previstas para 2020.

Esta decisión, que foi tomada por unanimidade, responde segundo o ente federativo á "responsabilidade" que teñen as autoridades #ante a actual situación sanitaria.

En concreto, a federación anula as dezaseis citas que tiña programadas entre os meses de agosto e outubro.

Entre as competicións suspendidas, hai tres que ían celebrarse no Pontillón do Castro, no complexo deportivo David Cal de Verducido.

A máis inminente delas, prevista para os días 22 e 23 de agosto era a Copa de España junior de Sprint Olímpico.

As outras dúas probas canceladas son o Campionato de España cade, que tiña reservado o complexo de Verducido os días 12 e 13 de setembro; e o Campionato de España de Sprint Olímpico, que estaba no calendario para o 2, 3 e 4 de outubro.