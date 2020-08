O Bádminton Ravachol pecha a fichaxe da británica Georgina Bland

O primeiro equipo do Ravachol Pontevedra segue sumando pezas para o seu debut na máxima categoría do badminton estatal. Este martes o club fixo oficial a incorporación de Georgina Bland, unha fichaxe que leva xestando desde o mes de xullo cando o director deportivo, Jesús Pereiro, viaxou a Londres para entrevistarse con varios xogadores que interesaban para reforzar o persoal.

Nesa misión polas illas británicas fraguouse a contratación de Bland, que chegará a Pontevedra procedente do BC Junglinster, campión de Luxemburgo e clasificado para a Copa de Europa de clubs do 2019.

A xogadora inglesa é unha habitual no circuíto internacional e actualmente atópase na posición 32 do ranking europeo e 160 da clasificación mundial absoluta en individual feminino.

Nos últimos anos conseguiu numerosas medallas no circuíto europeo como a prata no internacional de Croacia en 2017 ou os bronces de Lituania e Holanda en 2019. Ademais proclamouse subcampioa inglesa a nivel absoluto nos anos 2018 e 2019.

Aos seus 28 anos, no Ravachol confían na achega de Bland para afianzar ao equipo na máxima categoría nacional, posicionándose como unha das referencias da liga, e reforzando ao equipo nunha das posicións máis debilitadas como era o individual feminino.

A súa chegada supón todo un logro para a dirección de club, que leva meses traballando no novo proxecto, tanto na procura de reforzos como de patrocinadores que fagan viable a disputa da máxima categoría nacional. A este respecto, a crise sanitaria provocou a perda do contrato de patrocinio de Glassdrive Autolunas despois de tres anos de colaboración entre ambas as entidades.