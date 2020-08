Os árbitros de Pontevedra asinan unha petición para restituír como delegado a Manuel Vidal Araújo

Representación dos árbitros que piden a restitución de Vidal Araújo na sede da RFGF en Pontevedra © Cristina Saiz

O colectivo arbitral de Pontevedra acaba de remitir un escrito ao presidente do Comité Técnico de Galicia de Árbitros de Fútbol, Bernardino González, para solicitar a restitución como delegado arbitral na área de Pontevedra a Manuel Vidal Araújo.

Cunha carta que conta con máis do 80 % do apoio dos colexiados e tamén co apoio de boa parte dos clubs, que farán chegar o seu propio escrito á Real Federación Galega de Fútbol, unha representación dos árbitros reuniuse este mércores con representantes da RFGF, estaba prevista a participación do presidente Rafael Louzán que por motivos persoais chegou cunha hora de retraso ao encontro onde xa estaba o vicepresidente Jose Manuel Fernández, para solicitar a súa reincorporación.

Na misiva, os asinantes expresan a súa "profunda preocupación pola noticia que vostedes nos comunicaron o 23 de xullo do 2020" sobre o cesamento do delegado "alegando como único motivo a falta de confianza cara á súa persoa".

Os árbitros resaltanel gran labor de Vidal Araújo ao longo de cinco anos á fronte da delegación e non comprenden as razóns de tal decisión cando o propio CTGAF "expresou publicamente o excelente labor de Manuel e do seu equipo".

Agradecen a Vidal Araújo a súa boa xestión deportiva e persoal, "conseguindo que convivísemos todos xuntos nun ambiente familiar considerando isto como algo fundamental para o bo funcionamento desta organización", subliñan na carta.